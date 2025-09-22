數字版老乾媽——香港的穩定幣機遇

目前全球 USDT 的核心用戶群體中，有相當比例來自華人社區。有一半的 USDT 持有者與華人群體存在關聯。這意味著，香港憑藉其國際金融中心地位與區位優勢，如果能夠成功吸納這部分資金流，將迅速放大穩定幣市場的體量與活躍度。

這意味著USDT簡直就是華人的數字版老乾媽——無處不在，不可或缺。

老乾媽之所以聞名全國乃至世界，主要有以下幾個原因：其核心產品風味豆豉油制辣椒。

它不是單純的辣，而是具有香、辣、鹹、鮮、油而不膩的獨特風味，由多種香料（如花椒、花生、豆豉）複合而成的醇香，非常開胃下飯。直接拌米飯、饅頭、麵、粥，能瞬間提升菜品的風味，是很多家庭和餐館的秘密武器。

美國正在積極推動美元穩定幣，以取代部分傳統的跨境結算體系，如 SWIFT。白宮和監管機構近期的政策都在釋放明確信號：美國正從源頭上解決銀行對加密行業的排斥問題，並為數字資產行業打開合規空間。

更為震撼的是，美國總統近期簽署行政命令，要求若銀行多次拒絕為加密行業提供服務，將面臨制裁。

這相當於從源頭上解除行業長期以來的銀行障礙，為數字資產市場注入了前所未有的流動性與合規保護。對新興市場而言，這意味著當地用戶將能直接觸達美元計價的投資產品。

香港作為華人世界的金融樞紐，自然站到了這個資金網路的核心節點。如果能成功吸引這部分資金，香港的穩定幣市場可能會瞬間被搶購一空。

相比之下，港幣穩定幣的跨境需求就像是一杯凍檸茶——好喝，但僅限於本地。除非它能和港股、港幣債券、基金等金融產品綁定，並以鏈上形式推廣，否則短期內很難走出香港。

這也凸顯出美元穩定幣的重要性：它幾乎是香港必須佈局的方向，就像茶餐廳必須要有絲襪奶茶一樣，華人社區必須要有老乾媽。

在全球數字資產高速發展的背景下，香港正站在一個關鍵的機遇點——穩定幣。

美元穩定幣，它不僅具備跨境結算、投資和儲值的全球適用性，有人擔心，美元穩定幣會不會取代Visa等國際支付巨頭？答案是否定的。

相反，如果Visa能用穩定幣替代數百家銀行的繁瑣結算，它可能會更樂意擁抱這一趨勢。關鍵就在於打通“第一公里”和“最後一公里”的法幣通道，並結合交易所、穩定幣和多鏈支持，才能覆蓋跨境資金流的全流程。

當穩定幣與Visa、Stripe等國際支付網路完成API對接後，跨境結算的技術障礙將徹底消失，全球資金流動可能會像地鐵一樣高效便捷。

穩定幣不僅僅是一種支付工具，更是爭奪全球金融話語權的戰略機遇。如果能在合規框架下積極佈局，香港有望成為連接全球華人資金與國際市場的關鍵港口，並在未來十年的數字金融版圖中鞏固自身地位。

這一經驗為香港提供了重要參考——只要能建立合規且高效的兌換池和通道，香港就能構建出一個區域級的美元穩定幣樞紐，就像是一家24小時營業的茶餐廳，隨時歡迎全球資金來光顧。