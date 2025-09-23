  • 報價
23/09/2025

齊來玩殘無恥騙棍

#退休 #快樂退休 #理財 #退休錦囊 #網騙 #電騙 #騙徒
  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　本欄開宗明義叫《快樂退休》，乃我個人的願望，不單望自己，也望同輩好友，全部如此。

 

人人希望快樂退休，但⋯⋯

 

　　但現實當然不會似願望，冷眼觀察，位高權重者，尤其男性，不少難以「快樂退休」，因好多嘢失去，相當難適應，尤其權力及地位。

 

曾經位高權重者，退休不一定快樂。

 

　　小弟做法，早早自己忠告自己——Face the Reality，面對現實，再向前行。

 

　　先放低過往擁有的一切及慾望，再計計自己能力及實力，望望前方，有幾多條路可揀。重要的是，盡力維持健康及經濟，因此乃兩大安全感支柱。

 

退休者必須搞好兩大支柱——健康及經濟。

 

　　健康好多人講過，不贅。

 

　　經濟又如何？記住再記住，社會是個非常複雜的生態環境，守法善良的人固然有，但是，壞人衰人騙子也不少，故此，必須懂得保護自己。

 

　　退休後的長者，無論男女，皆比較寂寞，兼已經無正常收入，故最易成為「合法騙徒」的目標，手法包括假意關心，以及，提供「高息投資工具」。你一旦警覺性不足，就會中招。

 

騙徒最喜歡「貪心者」，你愛「高息」，咁就踩入陷阱。

 

　　另外，非法騙徒也多如天上繁星，游走網上，靠氹靠嚇，你貪心、你無知、你恐懼，就極易變水魚，自動爬入籠。

 

　　靠警方保護有無用？你話呢？當然只得一途——自己保護自己！

 

　　騙徒，任何時期都會出現，不但不會消失，反之，會化出N種形態，目標只有一個——呃你錢。

 

　　當大家束手無策之際，近來不少智者開始思考如何玩殘騙徒。

 

　　其實，N年前都試過，相當成功。

 

　　記得廿多年前，小弟仍在擔任《警訊》主持，多次揭露尼日利亞騙徒，發出大量電郵「釣魚」，佯稱有必賺生意，又或有大量美金無法出手，邀請合作，非常安全，利潤豐厚。

 

多年前的「尼日利亞騙局」，也令不少又貪心又無知者中招。

 

　　奇在真係有人信，電匯金錢過去「合作」做生意。總之，一百個有一個信都真係「利潤豐厚」。

 

　　結果，有科技叻人諗出一條絕橋，就是，你發一千封邀請信，我就透過電腦程式回十萬封「願意合作」但想問清楚詳情的信。騙徒無法辨清邊封真邊封假，兼電郵信箱被炸爆，無奈投降，從此，「尼日利亞合作信」銷聲匿跡。

 

　　好嘞，今次網上千千萬萬釣魚信息，是否也可用呢招呢？

 

我與不少朋友皆收到此行騙信息。若一萬人齊齊去電玩佢一兩小時，再等警方拉人，應該效果唔錯！

 

　　例如，我上周正正收到：「你的YouTube Premium續訂合約將繼續，我們會在你戶口扣除$1793，如欲取消訂閱，請電：2733XXXX。」

 

　　我第一次睇，已覺唔妥，喂，我幾時有做過YouTube Premium會員？第二，我幾時畀過戶口你過數？

 

　　終於有記者放蛇，發覺又是騙局，想你去電講出銀行密碼。

 

　　究竟，呢次又可否用打瓜「尼日利亞」騙徒大法，齊齊打幾萬個電話去2733xxxx ，玩殘班假客戶服務員，再炸冧佢個電話，然後交畀紀律部隊捉人呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

