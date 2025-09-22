打風．樺加沙逼近︱天文台考慮周三掛八號波，9.24高地達12級颶風，周末雷暴低壓區再現

樺加沙逐步逼近香港！不少市民超前部署購買膠紙貼玻璃窗，街市及超市如打仗般補購糧食，準備好應對樺加沙帶來惡劣天氣。天文台會在今晚（9月22日）9時40分改發三號強風信號，並考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號，9月24日離岸及高地達12級颶風，絕對不可以輕視，大家要做好防風措施。

天文台指按照現時預測，樺加沙正橫過呂宋海峽，進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚（9月22日）9時40分改發三號強風信號。天文台表示9月23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，屆時的水位高度可能與2017年天鴿及2018年山竹相若！受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

9月23日（明日）最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。明日稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。初時吹和緩至清勁北風，明日風勢逐步增強，稍後達烈風程度，吹北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級。海有非常大浪及湧浪，中心附近最高持續風速達每小時230／公里！

為確保學生安全，避免學生於天氣可能急速轉壞的情況下離開學校，教育局宣布所有學校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校）明日及後日（9月23日及9月24日）將停課。

各區民政事務處將會提早於明日上午八時開放臨時庇護中心，供有需要市民入住。

民政事務總署二十四小時緊急事故熱線：2572 8427

9月24日星期三天氣持續惡劣，頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，離岸及高地可能達颶風。後期漸轉東南風，稍後7至8級。有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。

周末再有雷暴？

天文台指星期四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大，隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

9月28日（日）氣溫介乎27 至31度，吹東風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。而9月29日（一）吹東至東南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。而10 月1日國慶日預料東至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，大家可再留意天文台天氣預報。