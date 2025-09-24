移民英國｜英國言論自由受威脅？左翼倡議團體溫莎堡投影特朗普與「富豪淫媒」影像，四人被捕！

美國總統特朗普（Donald Trump）訪英期間，有示威者在溫莎堡外展開抗議。他們向城堡外牆投影特朗普與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的影像，結果有四名成員被英國警方援引《惡意通訊法》（Malicious Communications Act 1988）逮捕。

(圖片Credit：Led By Donkeys Instagram)

四名抗議者皆是左翼倡議團體 Led By Donkeys 成員，該團體過往曾發起大量同類的示威活動，針對政治人物包括右翼政客改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）、前首相約翰遜（Boris Johnson）和辛偉誠（Rishi Sunak）等。

逮捕行動是否破壞言論自由？

這是 Led By Donkeys 在眾多示威活動中首次有人被捕。外界普遍猜測，這與特朗普正在進行國事訪問有關。不過，對權力人物公共問責，本就是公眾的人權自由，警方的逮捕行動恐怕開了「先例」，扼殺掉言論自由。

英國於 1988 年通過《惡意通訊法》，目的是打擊透過信件、電子訊息或其他通訊方式，傳送帶有惡意或騷擾性質的訊息，違者最高監禁兩年。

有法律人士質疑，四名被捕者恐難以入罪，主因是他們的抗議行為是單純的投影展示，未必符合《惡意通訊法》中「傳輸（delivering or transmitting）」的定義。

即是符合「傳送」的定義，要入罪還須評估訊息是否構成「猥褻（indecent）」或「極度冒犯（grossly offensive）」。英國法院必須依據《人權法案》（Human Rights Act 1998）第3條，將《歐洲人權公約》第10條的言論自由納入解釋框架。

人權法院對「極度冒犯」的定義門檻很高，一般只有涉及嚴重厭女、恐同、排外等歧視言論才會被視作「極度冒犯」。若信息內容針對政治人物，即使語言具爭議甚至侮辱性，也有機會被視為「政治諷刺」而非仇恨言論。

英國政府的「外交考量」

英國警方的逮捕行動，很可能只是向特朗普示意的一場「表演」。畢竟，一旦事件牽扯到外交層面，英國仍須謹慎，以避免與美國正面衝突。目前，英國在法律上仍保障言論自由與集會自由；然而，如果當局動用其他法規將涉事者定罪，此案將成為觀察英國是否逐步走向「極權」的重要指標。