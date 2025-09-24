  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/09/2025

移民英國｜英國言論自由受威脅？左翼倡議團體溫莎堡投影特朗普與「富豪淫媒」影像，四人被捕！

#移美港人 #辦公室熱話 #言論自由 #英國 #特朗普 #移民 #辦公室求生術
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　美國總統特朗普（Donald Trump）訪英期間，有示威者在溫莎堡外展開抗議。他們向城堡外牆投影特朗普與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的影像，結果有四名成員被英國警方援引《惡意通訊法》（Malicious Communications Act 1988）逮捕。

 

(圖片Credit：Led By Donkeys Instagram)

 

　　四名抗議者皆是左翼倡議團體 Led By Donkeys 成員，該團體過往曾發起大量同類的示威活動，針對政治人物包括右翼政客改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）、前首相約翰遜（Boris Johnson）和辛偉誠（Rishi Sunak）等。 

 

 

逮捕行動是否破壞言論自由？

 

　　這是 Led By Donkeys 在眾多示威活動中首次有人被捕。外界普遍猜測，這與特朗普正在進行國事訪問有關。不過，對權力人物公共問責，本就是公眾的人權自由，警方的逮捕行動恐怕開了「先例」，扼殺掉言論自由。

 

　　英國於 1988 年通過《惡意通訊法》，目的是打擊透過信件、電子訊息或其他通訊方式，傳送帶有惡意或騷擾性質的訊息，違者最高監禁兩年。

 

　　有法律人士質疑，四名被捕者恐難以入罪，主因是他們的抗議行為是單純的投影展示，未必符合《惡意通訊法》中「傳輸（delivering or transmitting）」的定義。

 

　　即是符合「傳送」的定義，要入罪還須評估訊息是否構成「猥褻（indecent）」或「極度冒犯（grossly offensive）」。英國法院必須依據《人權法案》（Human Rights Act 1998）第3條，將《歐洲人權公約》第10條的言論自由納入解釋框架。

 

 

　　人權法院對「極度冒犯」的定義門檻很高，一般只有涉及嚴重厭女、恐同、排外等歧視言論才會被視作「極度冒犯」。若信息內容針對政治人物，即使語言具爭議甚至侮辱性，也有機會被視為「政治諷刺」而非仇恨言論。

 

英國政府的「外交考量」

 

　　英國警方的逮捕行動，很可能只是向特朗普示意的一場「表演」。畢竟，一旦事件牽扯到外交層面，英國仍須謹慎，以避免與美國正面衝突。目前，英國在法律上仍保障言論自由與集會自由；然而，如果當局動用其他法規將涉事者定罪，此案將成為觀察英國是否逐步走向「極權」的重要指標。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#移美港人 #辦公室熱話 #言論自由 #英國 #特朗普 #移民 #辦公室求生術
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk