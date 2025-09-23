WeChat Pay HK淘寶優惠｜港幣結算+免手續費+一件包郵到港，Visa卡綁定$120優惠

WeChat Pay HK淘寶優惠！WeChat Pay HK宣佈即日起拓展港幣支付，用戶於網上購物平台淘寶購物，人民幣交易自動轉為港幣結算，更享0手續費及一件包郵到港優惠。即日起至2025年10月31日的推廣期內，Visa卡綁定更可享高達HK$120優惠。

WeChat Pay HK 自動以港幣結算

用WeChat Pay HK淘寶簡單易用，只要打開WeChat>「我」>「支付與服務」，確保顯示的錢包為港幣錢包。在淘寶付款時，只要選擇「WeChat Pay HK」或「微信支付」，頁面就會自動跳轉至WeChat Pay HK，人民幣交易金額自動轉為港幣結算，一步到位，過程簡單便捷。

支付選項顯示微信支付及WPHK

手續費全免

此外，在淘寶購物時，無論經WeChat Pay HK（港幣錢包）以餘額、綁定的香港銀行賬戶還是香港信用卡進行一筆或多筆交易，一律免手續費，甚有優勢。

一件包郵到港

任何於淘寶標示「1件包郵HK**」的商品，均可享跨境段免運費直送香港，無需湊單即享運費減免，限於自提點或自提櫃取貨。

綁定Visa卡享$120優惠





即日起至2025年10月31日的推廣期內，WeChat Pay HK用戶憑合資格Visa卡於淘寶進行以下合資格交易，可享總值高達HK$120優惠。優惠無需預先領取，於付款時自動適用。每日優惠數量有限，先到先得，額滿即止。

如付款方式選擇 Visa卡將自動享受優惠

• 單筆合資格交易滿HK$200或以上，可享立减HK$10，整個推廣期內每位用戶最多可享兩次。

• 單筆合資格交易滿HK$200或以上，可享立减HK$20，整個推廣期內每位用戶最多可享兩次。

• 單筆合資格交易滿HK$500或以上，可享立减HK$30，整個推廣期內每位用戶最多可享兩次。

WePoints積分兌換淘寶電子現金券

• 即日起至2025年10月15日的推廣期內，WeChat Pay HK用戶可使用WePoints積分兌換以下優惠券 ：

• 使用10 WePoints積分換領1張「HK$5淘寶新用戶專屬電子現金券」，適用於首次使用WeChat Pay HK於淘寶交易的用戶，最多可兌換1張，在透過淘寶 APP以WeChat Pay HK 支付滿 HK$20 時可使用，優惠券數量有限，先到先得。

• 使用2000 WePoints積分換領1張「HK$5淘寶專屬電子現金券」，透過淘寶APP以WeChat Pay HK支付滿HK$100時可使用，優惠券數量有限，先到先得。

WeChat Pay HK用戶可使用WePoints積分兌換優惠券

*使用信用卡向商戶付款，可享每年免手續費額度 HK$100,000，超出後將按交易金額收取2%手續費。中銀 Visa/Mastercard信用卡、AEON Visa/Mastercard信用卡、銀聯信用卡無需手續費，不佔用免手續費額度。更多交易手續費詳情請自行查看或向WeChat Pay HK查詢。

WeChat Pay HK 官網：https://pay.wechat.com/

WeChat Pay HK Facebook：https://www.facebook.com/wechatpayhongkong.official