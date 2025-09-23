  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    施政報告2025
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

23/09/2025

機場7米THE MONSTERS巨型打卡位+LABUBU及ZIMOMO角色裝置，限量版手辦登場

#THE MONSTERS #香港好去處 #香港國際機場 #週末好去處 #LABUBU #打卡熱點
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港國際機場

　　去旅行第一張相梗係機場打卡！適逢THE MONSTERS系列誕生十周年，香港國際機場與藝術家龍家昇聯乘合作「THE MONSTERS × 香港國際機場」藝術體驗，離境大堂展出全球最巨型、高達7米的KING MON裝置成為焦點所在。另外，離境層禁區範圍亦有多個LABUBU及ZIMOMO打卡位，你仲有機會獲得限量版LABUBU手辦！

 

藝術家龍家昇及歌手張敬軒一同主持開幕儀式。

 

　　即日至11月9日機場又多個打卡位啦！機場離港層（L7）F 行段後（非禁區）正展出藝術家龍家昇全新創作、全球最巨型的KING MON藝術裝置。 這款機場限定版7米高KING MON手持紙飛機，身穿印有 “ HKG ” 字樣的T恤，將從香港國際機場出發，以多個 造型展開全球巡迴展。

 

機場限定版7米高KING MON裝置。

 

　　大家入咗閘仲有4個主題打卡位等你捕捉，離境層禁區範圍設有多個限定打卡位，展出四座1.5 米高的 LABUBU及 ZIMOMO 角色裝置，角色均配搭旅行主題配件，包括購物袋、行李箱及度假服飾等，其中兩座更配上以龍家昇手繪作品為藍本設計的打卡牆 。

 

機場離港層（L6）（禁區）Cartier 店鋪旁

 

機場離港層（L6）（禁區）Jaeger-LeCoultre 店鋪旁

 

機場離港層（L6）（禁區）Rimowa 店鋪旁

 

機場離港層（L6）（禁區）Longchamp 店鋪旁

 

　　除此以外，香港國際機場會於 9 月 25 至 10 月 15 日期間，舉行推廣活動，送出由龍家昇先生特別為是次合作設計的機場限量版 LABUBU@HKIA 手辦﹑THE MONSTERS貼紙及其他豐富獎，LABUBU粉絲不可錯過！

 

高 18 厘米的限量版 LABUBU 手辦

 

　　另外，凡於機場店鋪或 HKairportShop.com 網上商店消費，更可享 2X 積分，高達 8%回贈！詳情將於日內公布。有關「THE MONSTERS × 香港國際機場」的更多詳情， 請瀏覽以下網頁https://hkairportshop.com/eshop_zh/nationalday25

 

THE MONSTERS 藝術裝置

全球最巨型、7 米高 KING MON 藝術裝置

展出日期：即日起至 2025 年 11 月 9 日

位置：機場離港層（L7）F 行段後（非禁區）

4 座 1.5 米高 LABUBU / ZIMOMO 角色裝置

位置：機場離港層（L6）（禁區）Jaeger-LeCoultre 店鋪旁、Longchamp 店鋪旁、Rimowa 店鋪旁、Cartier 店鋪旁

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#THE MONSTERS #香港好去處 #香港國際機場 #週末好去處 #LABUBU #打卡熱點
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk