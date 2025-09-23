《金融界》報道，周一（22日）港股市場低開低走，低位反彈後窄幅震盪，恒生指數收市跌0.8%，報26344點。

恒生科技指數跌0.6%，報6257點；國企指數跌1.1%，報9370點；紅籌指數跌1.5%，報4064點。

大型科技股多數下跌，阿里巴巴(09988)漲0.1%，騰訊控股(00700)跌0.2%，京東集團(09618)跌3.3%，小米集團(01810)跌1.1%，網易(09999)跌1.2%，美團(03690)跌2.3%，快手(01024)跌2.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.3%。蘋果概念股走強，鴻騰精密(06088)漲超17%，藍思科技(06613)漲超12%；黃金股集體走強，靈寶黃金(03330)、山東黃金(01787)漲超7%，招金礦業(01818)漲超6%，赤峰黃金(06693)漲超4%；中芯國際(00981)漲超5%。

企業消息方面：

理想汽車(02015)：與寧德時代(03750)簽署五年全面戰略合作協定並完成授牌儀式。雙方將在電池安全、超充技術等方面展開深度合作，攜手拓展國內外業務，共同推動電池技術創新和全球化布局。

順豐控股(06936):8月快遞物流業務合計收入247.8億元人民幣，按年增長7.86%。

香港寬頻(01310)：控股股東中移香港擬配售公司現有股份。

國浩集團(00053)：發布截至2025年6月30日止年度業績，收入244億元，按年增9%；淨利潤40.3億元，按年增加13%。

華泰證券研報稱，得益於國內AI進展的再加速，近期港股科技股快速反彈。恒生科技和恒生港股通科技指數從7月低點累計上漲近20%。華泰證券此前就提出科技將引領港股第三次重估，一方面負面的因素如外賣大戰等預期基本計入，另一方面AI模型、芯片採購和資本開支有望提速。

展望來看，在美聯儲局新一輪寬鬆周期開啟、互聯網及科技新一輪進展等啟動下，港股情緒或仍有進一步改善空間，科技板塊或依然處在布局區。

中信證券最新研究結果顯示，港股2025上半年業績築底企穩，實現正增長，而淨利潤率及ROE維持階段高位，經營效率穩健。數據顯示，截至9月15日，按照最新恒生綜合指數成分股統計，港股2025上半年業績增速雖較之前半年放緩，但仍維持正增長，營收與盈利增速分別錄得1.9%與4.6%。

2025下半年港股的業績增速將迎來拐點，預計原材料、醫療保健與科技板塊繼續維持高景氣的同時預期上修，部分上半年景氣度低迷的板塊如能源、必選消費等，也將在下半年迎來業績反轉。「在流動性驅動至今的港股牛市，基本面預期向好的板塊或繼續享有市場關注。」中信證券海外策略團隊表示。

中信建投研報稱，美聯儲局如期減息，減息周期推進，對港股形成直接利好。中長期維度，今年港股流動性充裕，目前南向資金持續流入，AI敘事在阿里雲業績高增，互聯網企業自研芯片下得到強化，具有強產業邏輯板塊值得持續關注。

港股性價比超內地

國泰海通研報稱，紅利資產的本質是業績穩定、現金流可持續的優質公司，能夠為投資者提供穩定的高股息回報，因此紅利資產具備更高的股息率水平、可持續的穩定現金流、更穩健的財務結構、維持性的資本開支。

若對比兩地紅利資產看，港股性價比相對更高。第一，港股現金分紅比例高於A股，2017至2024年全部港股現金分紅比例均值為44%，明顯高於A股的36%；第二，相較A股，港股股息率優勢明顯，港股恒生綜合指數股息率為2.9厘，高於萬得全A指數的1.9厘；第三，港股紅利資產估值水平相對更低，恒生高股息率R指數PE、PB分別為7.2倍和0.6倍，均低於中證紅利全收益指數7.9倍和0.8倍；第四，港股高股息資產佔比更高，行業分布更多。

