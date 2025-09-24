阿里守得「雲」開見月明！

近期股市暢旺，和我談股票的姊妹也愈來愈多。

繼上次和Mandy談過剛躋身恒指成分股的泡泡瑪特(09992)之後，我另一位對股市也算熱衷的姊妹Lucy近期也積極入市，她對曾經令她心碎的舊愛阿里巴巴(09988)念念不忘。

早前阿里公布業績後，分析員普遍看好，她就毅然入市，至今也有不俗的斬獲。

過去的周末，我和她碰面，大家不期然就談到她的「舊愛」。但原來，她手上還有少許阿里「蟹貨」。我笑她說，這次終於守得「雲」開見月明了！

「不是，只是稍稍露曙光而已！因為我手上的阿里，平均價是180元左右的！只不過，我夠果斷，當她8月底公布業績後，就在116元附近買了一些，現在還算不錯，兩者算是抵銷了，暫時只是打和呢！」

「啊，原來如此！但看今次的走勢，我相信，妳和阿里都算得上是守得『雲』開，如無意外，應該可以真的見到月明了。」

阿里股價從高位約300元計，累插了逾七成才見底。(AFP)

「哈哈，妳是指我終於守到馬雲的『雲』回來？」

「嗯，聽說他重回阿里，這也是其中一朶『雲』！除此之外，當然也是指網上那些『雲』啦！」

「照妳這樣說，撥開了這兩朶『雲』霧之後，阿里股價也可以見青天吧！因為過去幾年，阿里的股價實在太令人失望了。」

「有機會的，但今次可以走幾遠，現在仍然未說得準！」

「嗯，今次不會又是另一條『人道走廊』吧？」Lucy顯得有點愁。

「噢，難道我又觸碰到妳的傷心處？」我半開玩笑地說。

「沒事，時間可以稍為沖淡一些的！」Lucy也和應我的玩笑。

「我明白，在大型科技股之中，阿里擁有不少擁躉，但今年之前的幾年，股價表現實在令人太失望了。我幫妳計過，2021年阿里股價跌了五成，2022年再跌兩成七，2023年再跌一成二！如果以高位300元左右計，累積跌了七成多才見底，完全跑輸大市。去年恒生指數回升了一成八，但阿里升不到一成，同樣跑輸大市。」

「對呀！正如妳所說，期間有不少利好消息的，例如馬雲現身、重組架構，以至推出自家的AI助手等等，都一度令股價回升，但最終都是無以為繼。這一次我也只能說是走著瞧了。」Lucy感觸地回顧了過去幾次「人道走廊」。

「正如我所說，今次的形勢有點不同，某程度上，妳已經見青天了，但能否完全『復仇』，只能摸著石頭過河。」我安慰她說。

「那麼，我應該耐心持有，還是見好就收？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au