保安局推出過關資訊平台「口岸通」 方便旅客即時查詢各管制站是否繁忙

保安局昨日（9月22日）推出一站式過關資訊平台「口岸通」，方便香港居民及訪港旅客掌握各陸路管制站的最新情況，8個口岸包括羅湖、落馬州支線、高鐵西九龍、深圳灣、港珠澳大橋香港口岸、香園圍、落馬洲及文錦道。大家出門前或返港前可以先查看各口岸的人流，再決定使用哪個口岸過關。

「口岸通」會以綠、黃、紅燈號顯示各個陸路管制站的過關情況，分別為「正常」、「繁忙」及「非常繁忙」3個等級，並提供平均輪候時間的粗略估算。相關資訊每15分鐘更新一次，讓旅客掌握最新情況。

「口岸通」可以一次過看到8個口岸的出境及入境過關情況。

以往旅客需要瀏覽多個不同平台獲得「口岸通」所載的資訊，例如分別於入境事務處（入境處）及運輸署流動應用程式查看管制站出入境大堂內旅客輪候時間和路面交通情況。往後旅客只需要瀏覽「口岸通」，就能一次過取得各陸路管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的平均輪候時間等有用資訊。

每個管制站更會細分為出/入境大堂內/外的人流。

「口岸通」可以看到深圳灣、香園圍及文錦道私家車過關情況。

「口岸通」更可以看到港珠澳大橋香港口岸、落馬州的私家車及跨境穿梭巴士（金巴/皇巴）過關情況。

「口岸通」亦會實時顯示各陸路管制站的突發情況，包括附近的重大交通事故。如個別管制站的燈號顯示為「非常繁忙」或發生突發情況，旅客可考慮改用其他管制站，或預留充足時間通關。

此外，「口岸通」亦會整合其他實時資訊連結，包括深圳市人民政府口岸辦公室「i口岸」微信小程序和港珠澳大橋珠海口岸的實時過關資訊、香港即時路面交通情況等，讓旅客方便和快捷地瀏覽。

「口岸通」的資訊由入境處、香港警務處及運輸署提供。下一階段將引入實時影像，利用先進科技（如人工智能）評估各陸路管制站的實時過關情況，務求為旅客提供更智能化、更準確、更便捷的跨境資訊平台體驗。

口岸通

網址：www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound