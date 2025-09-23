  • 報價
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

23/09/2025

英偉達｜FOCUS | 算力即權力，In Jensen we trust？

#英偉達 #OpenAI #甲骨文 #GPU #黃仁勳 #山姆‧奧特曼 #伊隆‧馬斯克 #xAI #股價 #ChatGPT #數據中心 #AI
　　In Jensen we trust（信仰老黃）？繼英偉達上周四（18日）宣布50億美元投資英特爾，刺激後者股價單日狂飆22%後，最新與OpenAI達成1000億美元合作意向，再輕鬆令自身股價刷新高。儘管英偉達、OpenAI、甲骨文近日圍繞GPU的一系列你來我往，引發「money loop」的質疑，但「贏者通吃」巨大誘惑之下，AI軍備競賽注定難消停。

 

左手交右手？英偉達刷新高

 

　　近日在中國市場陷入「禁購/替代」陰霾，股價拾級而下的英偉達周一（22日）突放大招－－向ChatGPT的幕後公司OpenAI，分階段投資1000億美元；與此同時，OpenAI將為下一代AI基礎設施部署至少10GW的英偉達系統。「左手交右手」之間，英偉達股價刷新高，市值單日增近1700億美元。

 

英偉達｜FOCUS | 算力即權力，In Jensen we trust？

英偉達宣布向OpenAI，分階段投資1000億美元，刺激自身股價刷新高。

 

　　而就在一周多前，「恐龍級」的老牌數據庫公司甲骨文，宣布強勁「雲基礎設施」收入指引，底氣之一來自據報跟OpenAI簽署的5年3000億美元雲服務合同，股價單日狂飆36%。

 

　　兩樁事件合二為一，簡而言之即是甲骨文、英偉達雙雙因OpenAI而預期營收、股價/市值雙升，OpenAI則因英偉達而算力、現金雙收。

 

OpenAI謀「數十億」GPU

 

　　市場因此質疑，此產業內部的「資金閉環」，扭曲了市場有關GPU、算力的真實需求，就連擁有xAI的馬斯克也對英偉達「一方面在AI競賽中向OpenAI傾斜，另一方面與其簽訂購買更多產品協議」表示「關注」。

 

　　不過，OpenAI執行長Sam Altman最新稱，公司長期面臨嚴重算力不足，並寸步難行，反問未來一兩年，若必須在「徹底攻剋癌症」和「全球免費教育」之間二選一，哪個更重要？誓言必須擴充更多的算力。

 

英偉達｜FOCUS | 算力即權力，In Jensen we trust？

OpenAI執行長Sam Altman最新稱，需要的是數十億顆級別GPU。

 

　　那麼到底要多少算力才足夠？繼7月時曾透露，OpenAI今年底前將上線100萬顆GPU後，他最新稱，來自英偉達的1000億美元投資，僅相當於數百萬颗GPU的規模，「我們需要的是數十億顆級別，我們距離目標還差三個數量級。」　

 

終極槓桿劍指「贏者通吃」

 

　　除了在美國大幹快上，近日隨特朗普訪英的OpenAI，隨即宣布與英偉達、英國新創企業Nscale合作，啟動「Stargate UK」計劃，包括明年一季度採購8000顆GPU（未來擴展至31000顆），以確保在英國本地的算力。

 

英偉達｜FOCUS | 算力即權力，In Jensen we trust？

xAI超大型資料中心Colossus 2計劃使用約100萬顆英偉達GPU。

 

　　而跟Sam Altman反面的馬斯克，亦正為旗下xAI全力建設第二座超大型資料中心Colossus 2，計劃將使用約100萬顆英偉達GPU，同時計劃未來5年內實現相當於5000萬顆H100的AI等效算力。


　　 
　　如此雄心勃勃，歸根結底源自以Sam Altman為首的技術精英，押注AI無所不能，並將算力視為實現超級智能、攻克絕症、解放勞力、呼風喚雨的終極槓桿。此不僅意味重大商機，更暗示「贏者通吃」，並注定AI軍備競賽沒有退路。　 　

撰文:金子安

 

