國慶限定｜八達通隨意乘超級通行證：2天免費搭港澳內地交通＋限量發售

十一國慶，如有內地朋友嚟香港玩，可考慮推介他們「隨意乘」超級通行證，它是八達通全港首張跨交通營運商的交通通行證，憑「隨意乘」超級通行證旅客可於10月1日至3日，連續兩天內免費乘搭六大交通營運商指定路線，而且支援增值及於全港19萬個八達通消費點使用，shopping都幾方便。香港人又買唔買得過呢？有咩著數優惠？即睇更多詳情介紹。

八達通宣布推出全港首張跨交通營運商的交通通行證 --「隨意乘」超級通行證，售價$198 (不含儲值額，毋須按金)，2天免費指定交通工具期。舉例︰10月1日購買：有效期由10月1日00:00至10月2日23:59；10月2日購買：有效期由10月2日00:00至10月3日23:59；10月3日購買：有效期由10月3日00:00至10月4日23:59。

賣點一、免費乘搭香港公共交通工具兩天

免費乘搭公共交通工具：兩天內免費乘搭港鐵、九巴、龍運巴士、城巴、天星小輪、新渡輪指定路線，無需每次購買單程車票。免費期後或在非免費範圍的交通上，亦可增值以八達通餘額支付交通費。

賣點二、備成人八達通功能

在全港19萬個八達通消費點（包括零售商戶）以港幣付款及可隨時增值。

賣點三、內地和澳門公共交通服務兼容

你或者會話我唔係內地遊客，咁呢張卡我冇咩用喎，「隨意乘」超級通行證兼容全國通卡。只要值後，卡片可在有「交通聯合」標誌的公共交通網絡上使用，連接中國內地336個城市和澳門的公共交通服務，跨境無縫出行。透過港元餘額自動人民幣兌換功能，輕鬆支付澳門和內地「交通聯合」網絡公共交通費。

賣點四、兩款限量設計款式

兩款限量設計款式，採用鮮豔的色彩、香港地標以及可愛的大熊貓作設計圖案。

賣點五、尊享港鐵商場優惠

隨卡附送港鐵商場電子優惠券，下載及登記為MTR Mobile 會員後，一掃二維碼即可領取。凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的美容、時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、鐘錶及首飾、電器及電訊類別之參與商戶、以及LOUDER實體店以八達通消費淨值滿港幣$500減港幣$100 (不適用於購買Apple產品)

或者，凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與食肆堂食或外賣自取以八達通消費淨值滿港幣$300減港幣$50。

限時購買詳情

「隨意乘」超級通行證將於10月1日至10月3日指定時段在港鐵羅湖站、落馬洲站和柯士甸站的抵港大堂推廣攤位發售。共有三個不同的免費乘搭有效期：10月1日至2日、10月2日至3日和10月3日至4日。每張售價為港幣198元（不含儲值額，毋須按金），首發兩款卡面特別版限量發售（全線每天限量1,000張，售完即止）。

如何增值呢？

八達通充值微信小程序現已推出，Android流動裝置用戶可以使用微信支付中國大陸錢包以人民幣隨時隨地增值「隨意乘」超級通行證！除此之外，你亦可隨時在全香港數千個地點以現金為「隨意乘」超級通行證增值，包括交通設施、零售商戶等。每次增值時，卡內的匯率會按增值當日的匯率自動更新。

「隨意乘」超級通行證

發售日期︰2025年10月1日至10月3日，上午9:00至下午2:00(全線每天限量1,000張，售完即止。)

銷售地點︰羅湖站抵港大堂 — 閘機附近、落馬洲站抵港大堂 — 閘機附近、柯士甸站抵港大堂 — C出口附近

售價︰港幣$198 (不含儲值額，毋須按金)

www.octopus.com.hk/travel-super-pass