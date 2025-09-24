下季或降準減息，對內銀影響幾何？

內地近段時間公布的經濟數據表現不算理想，7、8月「三頭馬車」、進出口等領域的復甦動力有待進一步加強。筆者預期第三季GDP增長或較今年首兩季出現放緩之下，內地在第四季或進一步出台刺激經濟增長措施，當中降準與減息或成為應對的貨幣手段。無論降準還是減息，對經濟層面的影響最終還是刺激貨幣流通性加強，從而令資金成本下降，因此對總體宏觀經濟或不同行業的經營而言，具利好刺激作用。惟兩種模式，對銀行的影響卻不盡相同。

首先，相信大部分投資者均會認同降準對內銀帶來的影響較為正面。降準在商業銀行的操作層面上，主要是降低其留存在銀行體系內的資金，並將此部分資金釋放出來，以供應在市場中流通。這對運用存貸利率差進行獲利的內銀企業而言，相當於增加其業務規模，利好業績表現。除此之外，降準對於內銀另一個相對不容易察覺、但又實實在在存在的影響，在於某程度上有助提高其資產質素，主因隨著內銀加大貸款總量的供應，假設壞帳總額沒有跟隨降準在短期內出現大幅變動，那麼內銀的壞帳比率，至少在百分比的數字上，會呈現出一定的下降。

降準或減息皆是加強貨幣流通性的手段，惟兩種模式對銀行的影響卻不同。(AFP)

再看減息。減息的運作原理更為直接了當，其作用是降低企業、居民的貸款成本，一方面減少其利息支付負擔，另一方面刺激貸款方的借貸意欲，從而加強流通性供應。相對於加息有助銀行提高淨息差水平，市場中有觀點認為減息其實不利銀行的淨息差收入，對銀行而言，實質上是利淡消息。筆者認為，減息對內銀的影響具多重複雜因素，並不可以簡單理解為利淡因素。

第一，淨息差收入對銀行業務而言固然十分重要，但是銀行的盈利及資產質素，總體上更加反映在宏觀經濟發展。因此，減息對內銀帶來的影響，更多將反映在未來宏觀經濟活躍度的提升、企業對融資需求的增長等。

第二，加息利好銀行淨息差，惟減息對淨息差帶來的影響卻未必如加息般顯著，因為減息實際上是指由中央人民銀行發放給商業銀行的利率下降，而商業銀行面對客戶時所作出的存貸利率變動具一定自主性。在市場流動性偏緊時，減息雖然還是會導致商業銀行存款、貸款利率不對稱地向下走，但由於流動性偏緊時資金需求量一般較高，因此利差的收窄程度未必如加息般明顯。

因此，降準與減息雖然同為刺激市場經濟的措施，惟對於內銀而言，兩者帶來的影響將有所分別，投資者應該留意。