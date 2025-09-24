  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
經濟不停學
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

24/09/2025

下季或降準減息，對內銀影響幾何？

#理財智慧 #經濟不停學 #理財 #降準 #減息 #內銀 #銀行 #融資 #息差 #貸款 #貨幣政策
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　內地近段時間公布的經濟數據表現不算理想，7、8月「三頭馬車」、進出口等領域的復甦動力有待進一步加強。筆者預期第三季GDP增長或較今年首兩季出現放緩之下，內地在第四季或進一步出台刺激經濟增長措施，當中降準與減息或成為應對的貨幣手段。無論降準還是減息，對經濟層面的影響最終還是刺激貨幣流通性加強，從而令資金成本下降，因此對總體宏觀經濟或不同行業的經營而言，具利好刺激作用。惟兩種模式，對銀行的影響卻不盡相同。

 

　　首先，相信大部分投資者均會認同降準對內銀帶來的影響較為正面。降準在商業銀行的操作層面上，主要是降低其留存在銀行體系內的資金，並將此部分資金釋放出來，以供應在市場中流通。這對運用存貸利率差進行獲利的內銀企業而言，相當於增加其業務規模，利好業績表現。除此之外，降準對於內銀另一個相對不容易察覺、但又實實在在存在的影響，在於某程度上有助提高其資產質素，主因隨著內銀加大貸款總量的供應，假設壞帳總額沒有跟隨降準在短期內出現大幅變動，那麼內銀的壞帳比率，至少在百分比的數字上，會呈現出一定的下降。

 

降準或減息皆是加強貨幣流通性的手段，惟兩種模式對銀行的影響卻不同。(AFP)

 

　　再看減息。減息的運作原理更為直接了當，其作用是降低企業、居民的貸款成本，一方面減少其利息支付負擔，另一方面刺激貸款方的借貸意欲，從而加強流通性供應。相對於加息有助銀行提高淨息差水平，市場中有觀點認為減息其實不利銀行的淨息差收入，對銀行而言，實質上是利淡消息。筆者認為，減息對內銀的影響具多重複雜因素，並不可以簡單理解為利淡因素。

 

　　第一，淨息差收入對銀行業務而言固然十分重要，但是銀行的盈利及資產質素，總體上更加反映在宏觀經濟發展。因此，減息對內銀帶來的影響，更多將反映在未來宏觀經濟活躍度的提升、企業對融資需求的增長等。

 

　　第二，加息利好銀行淨息差，惟減息對淨息差帶來的影響卻未必如加息般顯著，因為減息實際上是指由中央人民銀行發放給商業銀行的利率下降，而商業銀行面對客戶時所作出的存貸利率變動具一定自主性。在市場流動性偏緊時，減息雖然還是會導致商業銀行存款、貸款利率不對稱地向下走，但由於流動性偏緊時資金需求量一般較高，因此利差的收窄程度未必如加息般明顯。

 

　　因此，降準與減息雖然同為刺激市場經濟的措施，惟對於內銀而言，兩者帶來的影響將有所分別，投資者應該留意。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財智慧 #經濟不停學 #理財 #降準 #減息 #內銀 #銀行 #融資 #息差 #貸款 #貨幣政策
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk