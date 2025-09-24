GLOBAL Wednesday｜金山雲曾失守配股價｜鮑威爾講話內容有何啟示？｜Nvidia投資OpenAI對業務及股價影響？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

港股「打風不停市」，低開後低位有承接，後市整固格局未完？金山雲(03896)曾挫逾一成 折讓近9%配股集資，低開逾半成後跌幅擴大，趁低吸納值博嗎？美國聯儲局主席鮑威爾公開講話提到，股市估值似乎相當高，令隔晚美股普遍回落。美股回調後有望再戰高位嗎？英偉達（NVDA）收市跌近3%，集團日前宣布，計劃對OpenAI投資最多1000億美元，並合作建設數據中心，相關消息已被市場消化？前瞻美國本周將公布的PCE物價指數及第二季GDP終值數據。

影片網址：https://www.youtube.com/live/2ak7modsm0Y?feature=shared

►把時間軸拉到01:28開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8