香港國際機場二號客運大樓首階段啟用：旅遊車候車大堂率先投入運作

雖然因為颱風的關係，香港機場由昨日（9月23日）起取消了不少航班，但在面對惡劣天氣的同時，見證了一個重要的時刻——擴建後的二號客運大樓作首階段啟用，率先投入服務的是全新室內旅遊車候車大堂。

擴建後的二號客運大，於9月23日起作首階段啟用。（圖片來源：Facebook@香港國際機場）

升級後的候車大堂為旅客提供新餐飲及購物的選擇。（圖片來源：Facebook@香港國際機場）

新候車大堂設有41個停車位供旅遊巴、跨境客車及轎車、機員巴士及居民巴士使用，同時設有跨境交通票務櫃檯、貴賓室，以及為內地機場轉乘旅客而設的候車處等。新設施整合了原本分散於一號客運大樓、一號停車場及四號停車場的服務，為旅客提供一站式跨境旅遊車服務之餘，全天候運作、環境寬敞的候車大堂亦令旅客有更舒適體驗。

新候車大堂設有41個停車位供旅遊巴、跨境客車及轎車、機員巴士及居民巴士使用。（圖片來源：Facebook@香港國際機場）

新候車大堂設有跨境交通票務櫃檯。（圖片來源：Facebook@香港國際機場）

機管局機場運行執行總監姚兆聰及機管局機場服務總監楊達榮向首批使用新旅遊車候車大堂的旅客贈送紀念品。（圖片來源：Facebook@香港國際機場）

二號客運大樓離港設施，預計將於明年首季啟用，部分航空公司櫃檯將移至新客運大樓，包括香港快運航空、香港航空、大灣區航空等。