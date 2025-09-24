女歌手林欣彤凌晨直播拍著男子呼救：你想殺死我！語無倫次惹關注

35歲香港女歌手林欣彤（Mag）久未有公開活動，突然在颱風樺加沙來襲之時，在凌晨時份於社交平台直播，她聲音狀甚恐慌，不斷向著鏡頭求救說：「佢想殺死我。」而且叮囑正在看直播的人儲存影片，並表示若她死了大家也要認得鏡頭中一位男士，直指對方是殺人兇手。林欣彤的精神狀態及個人情況實在令人擔憂。

林欣彤（Mag）在今日（24日）凌晨時份，在社交平台突然開直播，片中她處於室內，而現場都是外籍人士，從現場人士的衣著估計，林欣彤當時身處醫院。她聲音顯得驚慌，並用鏡頭拍著一個男人，說話有點語無倫次：「佢出咗意外叫我搵你，因為我喺靈裹面我聽到佢做緊乜㗎！」

其間林欣彤把鏡頭轉向自己，素顏的她表情慌張，之後鏡頭再轉回同一個男人，她不斷重複說話，表示：「得番我哋兩個人知道，得番我哋兩個人知道，重要呢段片你哋save咗佢！呢段片你地save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，你認住呢個人，你係殺人兇手！認住佢呀！認住呢個係殺人兇手，認住佢呀，你想殺死我呀… 你想殺死我呀… 你想殺死我呀…。」重要事情講三次，林欣彤講「你想殺死我」時，她還在不斷喘氣。

片段內有一位女人聲以英文問林欣彤正在做甚麼，而片段內的男人不敢行近林欣彤，他無奈地不斷安撫，同樣以英文勸林欣彤冷靜，更用中文講「無事嘅。」之後林欣彤再沒有說話，而片段亦中斷。

相信因為颱風吹襲香港，不少人都徹夜難眠，而在直播時一度差不多有二百人觀看。本網記者嘗試聯絡林欣彤，但她暫時未有回覆。而她的經理人回覆透露，林欣彤正身在英國，並強調林欣彤身處地方是安全的。原本打算在颱風前回港，但未能上機，她擔心母親及愛犬的情況，因情緒激動被安排送入醫院急症室。據知，林欣彤近日在英國出席劍橋巿音樂佈道會，活動已於當地時間9月20日下午3時半至5時舉行。

林欣彤在2010年參加《超級巨聲2》奪得冠軍入行，入行以來跟鄭欣宜和許廷鏗最老友，不過大家各有各忙，鄭欣宜近年亦神隱並沒有出席活動。林欣彤參加歌唱比賽時憑唱出鄧紫棋的《A.I.N.Y.愛你》而有「小巨肺」之稱，當時林欣彤仍在讀書不習慣娛樂圈生活，一度壓力大患上情緒病，以致失聲令事業停滯。 她去年曾接受訪問時表示找到方法自救。她曾指自己身體會突然郁動且不受控，腦想著郁動一邊，但身體行動卻相反，並稱曾因為在「治療」期間忍尿3小時。

2014年林欣彤接受訪問，自爆曾不開心，情緒最懷時寫遺書。她指湊大她的祖母患上腦退化症（老年痴呆症），令她感到無助並帶來強烈的無力感，甚至想過退出樂壇。情緒失落時控制不到思想，求醫被診斷患上抑鬱症，病情最壞時我曾寫過遺書，怕有天不能自控時，最少仍對身邊人說了心底話。感情方面，她入行以來曾有兩段情，被指經歷情傷而影響情緒。