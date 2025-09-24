十一國慶｜全港戲院半價優惠：IMAX＋3D＋片長電影＋任何票種所有場次，9.26開賣

十一國慶咩著數優惠最吸引？「10.1半價睇好戲」又返嚟啦，全港52間戲院於10月1日所有場次，不論任何電影、任何票種、任何放映格式，VIP House 戲票一律半價，換言之睇IMAX、3D電影都有半價，長者首場優惠、小童、學生、長者票價再有半價優惠，抵抵抵！戲票由9月26日中午12時起，於各大院線實體票房、網頁、手機應用程式公開發售。

票房購票每人每次限購4張，網上購票則以各院線之公佈為準，各院線網上購票有手續費會維持，想慳到盡可直接到各戲院票房購買戲飛。

換言之，當天所有票種，包括長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠 (包場及特備節目除外)，而票價折實後如有小數點位 (即毫子或仙位) 一律進位以一元計算。半價優惠適用於所有版本的電影，包括：IMAX, MX4D, 3D, ONYX, 片長電影、以及特色影院、貴賓影院，真係好著數吸引！所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

「10.1 半價睇好戲」參與院線

百老匯院線

● 戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票最多只可購買 8張戲票

英皇戲院

● 每人每次最多只可於戲院票房購買4張戲票。

● 所有電影禮券、電影贈券、換票證、信用卡優惠、優惠碼、VIP CINEMER會員優惠及戲票推廣優惠均不適用於2025年10月1日「10.1半價睇好戲2025」之所有電影場次*，VIP會員購票仍可享累積代幣。

● *包括但不限於：AIA Vitality健康程式電影電子禮券、匯豐Visa Signature信用卡相關戲票優惠、CINEMER會員$50戲票優惠、VIP CINEMER會員全年購票85折優惠、戲票折扣優惠券、贈券或代幣兌換戲票買1送1優惠

● 「10.1半價睇好戲2025」之戲票不適用於電影禮品兌換。

MCL 院線

● 票房購票每人限買最多4張；MCL網站及手機應用程式每單交易限買最多6張（網上購票每票須支付HK$10手續費）。

Cinema City

● 於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，於網站及手機應用程式購票每人每次最多只可購買8張戲票。

● 所有電影禮券、換票證、電影贈券、折扣優惠、會員優惠及銀行優惠於當日不適用，CCVIP 會員購票仍可累積積分。

關於放映格式：4DX│CGS LASER│CGS THX ULTIMATE│D-BOX│DOLBY ATMOS│FX│IMAX│IMAX with LASER│LUXE│MX4D│ONYX│REAL D CINEMA (視乎當日電影上映的格式)

關於貴賓院：如該貴賓院原本有提供餐飲將會繼續提供餐飲，如有任何爭議，戲院保留最終決定權。

全港戲院日Cinema Day

