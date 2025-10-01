  • 報價
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

01/10/2025

澳洲關稅新政解析：中澳貿易格局影響，中國出口企業迎挑戰與機遇

#關稅 #中國 #雙邊貿易 #關稅政策 #美國 #運營策略 #澳洲 #出口企業 #中澳自由貿易協定
  Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

　　隨著全球貿易環境的變化，澳洲近期在關稅政策方面採取了多項調整措施，尤其是針對中國出口企業。這些政策的實施不僅影響了雙邊貿易格局，也對中國出口商的運營策略提出了新的挑戰和機遇。

 

 

澳洲關稅政策概覽

 

　　2025年4月3日，澳洲政府宣布對所有出口至美國的商品徵收10%的基礎關稅。此舉被視為回應美國在「美國優先」政策框架下對澳洲商品徵收的關稅措施 。然而，澳洲政府明確表示不會對美國實施報復性關稅，強調將專注於多元化貿易夥伴關係。

 

 

　　與此同時，澳洲政府於2025年7月1日將457個被視為「麻煩」的關稅專案的關稅率調整為「免稅」，以減少行政和合規成本 。這些調整主要影響低價值商品，旨在簡化貿易流程。

 

對中國出口企業的影響

 

1. 出口成本上升

 

　　儘管雙邊貿易對中國商品的關稅政策相對寬鬆，但美國對中國商品的高額關稅可能導致中國製造商將部分生產轉移至澳洲，從而增加對澳洲商品的需求。這可能導致澳洲市場上某些商品價格上漲，間接影響中國出口企業的成本結構。

 

 

2. 市場多元化機會

 

　　澳洲政府積極尋求與歐洲、印尼、印度和中東等地區的經濟合作，以減少對單一市場的依賴。對於中國出口企業而言，這是一個拓展新市場的機會，尤其是在製造業和高科技產品領域。

 

3. 自由貿易協定（ChAFTA）的持續影響

 

　　根據中澳自由貿易協定（ChAFTA），中國對澳洲商品的關稅已逐步降低，預計到2025年將實現98%的商品免稅 。這為中國出口商提供了更有利的貿易條件，尤其是在農業和資源類產品方面。

 

 

關稅影響透視

 

　　2025年7月，澳洲肉類出口創下26億澳元的新紀錄，其中美國是主要市場之一。

 

　　根據澳洲儲備銀行的報告，澳洲對美國的出口佔總出口的約6%，對中國的出口佔比為30%，因此美國關稅政策對澳洲整體出口的影響相對有限。

 

 

未來展望

 

　　總之，澳洲的關稅政策變化為中國出口企業帶來了挑戰，同時也提供了新的機遇。企業通過策略調整，可以在複雜的國際貿易環境中找到新的增長點，實現穩健擴張。

 

　　在這一過程中，紅萌出海作為專業的品牌出海服務機構，可以為中國企業提供全方位支持。無論是市場調研、管道布局，還是政策合規與行銷推廣，紅萌都能幫助企業快速落地、降低風險、提升效率，讓品牌在澳洲市場實現可持續增長。借助專業團隊的指導，中國品牌能夠更好地把握政策紅利，抓住市場機遇，實現真正的全球化戰略。

 


 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

