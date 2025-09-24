特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

正當美國特朗普政府，及共和黨人主導的國會，近期積極挑動中國周邊緊張局勢升級之時，中國官方媒體和軍網周一（22日）同步發放震撼消息，展示了中國第三艘航母「福建艦」，在西太平洋成功完成殲35隱形戰機、殲15T重型艦載機、空警600預警機的電磁彈射起降。

中國官媒發放福建艦電磁彈射殲35隱形戰機片段（互聯網）



這首先意味著，中國已經比美國搶先實現了航母電磁彈射隱形戰機，在有關領域的軍事技術上反超前美國；同時還意味著福建號已經建立了完整而立體的戰鬥體系，改寫了中美在西太平洋的軍事實力平衡。這將必然地意味著在軍事角度上，中國的全球戰略戰術思維將發生徹底改變。

福建艦加速形成戰力

更為重要的是，根據所發放錄影片段標注的日期，及福建艦官兵所穿冬季制服，有關試驗在今年3月就已完成。這說明福建艦正式服役、投入實戰的時間可能比外間預想的還要快。中國海軍發展由原來的小步快跑，改為今年的突飛猛進，已經從近岸防衛迅速走向了深藍。

就航母的作用而言，其實除了可以從海上發動攻擊的傳統作用之外，還扮演很多重要角色，包括驅離敵方偵察機，掩護我方各型核潛艇順利潛航至預定區域；同時在特定海域執行空中警戒，擴大對敵方船隻、潛艇、飛機、導彈的早期預警及攔截。

現在一直有種說法，稱055大驅是航母的「帶刀護衛」，其實也不完全準確，因為航母艦載機反過來也可以為055等大型軍艦提供空中掩護，以確保後者完成對目標的飽和式導彈打擊。可見，隨著新型航母、大驅等海上利器形成立體戰力，中國已具備在西太平洋以戰止戰、以戰促和的實力。

但也正因為如此，美國無法在西太順利施展其軍事手段，就必然也會改變其策略，給中國製造新的危險與麻煩。所幸的是，在福建號西太平洋亮艦的同時，與中國緊密相連的南亞地區形勢，最近似乎正向有利於和平的方向發展。

南亞形勢有利於和平發展

福建艦比外界預期更早形成戰鬥力（互聯網）

一方面，印度莫迪政府因為關稅戰，和美國特朗普政府的關係跌入谷底，導致旨在圍堵中國的印太戰略，在印度一端破防，中印關係回暖；另一方面，巴基斯坦繼早前在印巴空戰中，憑借中國殲10C戰機和預警系統輾壓法製陣風戰機，又於上周和沙特阿拉伯簽署了《戰略共同防禦協議》。

巴基斯坦與沙特的最新舉動，引發一種樂觀的預期，認為巴基斯坦既是唯一擁有核武的伊斯蘭國家，又得到中國的軍事技術支持，她與沙特的軍事結盟，將成為中國西部的一股穩定力量，有助於遏止美國和以色列在中東的一系列軍事擴張和冒險行為。

儘管如此，不應低估美國特朗普政府近期在中國外圍一系列動作，對中國全球利益的潛在傷害性。從中東一側來看，美國已經為以色列在加沙的最終清理行動開了綠燈，並默許以色列空襲了卡塔爾。對卡塔爾的行動，無疑是對伊斯蘭國家的一次警告：不要試圖阻止美以軍事集團下一階段的加沙軍事行動，否則就連卡塔爾這種與美國關係友好的國家亦「無面畀」。

以色列在加沙的行動，表面上是報復哈馬斯兩年前的恐怖襲擊，但其全盤戰略遠不止於此。以色列總理內塔尼亞胡近日就公開表示，未來一年以色列決定完成所有戰爭目標，以軍行動不會局限於加沙，強調以色列必須而且有能力摧毀「伊朗軸心」。

再從亞太地區來看，美軍在委內瑞拉外海持續的軍事行動，是特朗普政府以「反毒」為名，在拉美直接下場打擊與中國關係友好的國家。美軍在此次行動中，充分展示了對委內瑞拉實施海上封鎖的能力，而中國是委內瑞拉最大的石油輸出國。

巴基斯坦－沙特同盟有待考驗

以色列對加沙實施清埸行動（美聯社）

可見，美國及其目前最緊密的戰略盟友以色列，在中國一東一西亮出了兩把利刃，如果委內瑞拉海上運輸遭到美軍封鎖，而伊朗又遭到美以軍事集團的致命打擊，將極不利於中國建立多元的石油供應。儘管福建艦的橫空出世，已經在改寫西太平洋的敵我軍事平衡，但在拉美、中東卻仍然要和時間賽跑，才能建立有效的威懾力量。

在此背景下，面對美以在中東的下一步軍事行動，巴基斯坦－沙特軍事同盟更可能只是一個有限的防衛性同盟，既無實力遏止整個中東地區的動亂，更不太可能像一些輿論所期望，動用到巴基斯坦的核威懾。因此該同盟對地區局勢能產生多大的正面作用，還有待時間的考驗。

最近還有消息說，在卡塔爾被空襲後，埃及在阿拉伯國家間提出了組建「阿拉伯版本北約組織」的構想。其實，埃及並不是第一次提出這個構想，阿拉伯國家間此前並沒有展現出建立軍事同盟的意願和決心。而這一次，由於以色列在加沙清場，有意圖把巴人難民驅趕到西奈半島，才引發了埃及的緊張。

特朗普欲重取阿富汗

簡言之，美以軍事集團若要擴大在中東的軍事行動，是有足夠實力炮製伊斯蘭各國，並逐個擊破。而且，美國總統特朗普也親自表露了在中國西部攪局的意圖。他表示，美方已向阿富汗塔利班政府提出要求，重新取回首都喀布爾附近的巴格拉姆空軍基地。

他還威脅說，如果塔利班政府拒絕交出，就會有嚴重後果。塔利班政府已經明確表示寸土不讓，不惜一戰。特朗普此時意圖重新向阿富汗派出美軍，顯然也是要在中國和中東之間設置一道軍事障礙，為擴大在中東的軍事衝突和冒險做部署。

由於中國是目前唯一可以全方位抗衡美國的國家，不僅上述潛在衝突有損中國的全球利益，且全球南方國家也會緊盯中國的一舉一動，看她有沒有實力與決心維護世界公義，從而成為實至名歸的全球領導者。

就當前來看，北京可以採取的措施有兩方面，一是協助友好國家建構防空體系，例如向埃及提供紅旗-9系列防空導彈，以削弱入侵者的空中優勢，增加其發動戰爭的風險與代價，以收阻嚇效果；二是你打你的、我打我的，如果美方在中東或拉美推進擴張性軍事行動，並危及北京利益，則中方亦可能在其軍事投射範圍內，推進自身戰略目標，令敵人首鼠兩端。