  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

25/09/2025

大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28

#盆菜 #中秋節2025 #美食 #大家樂 #吞嚥困難 #長者 #軟餐 #中秋月餅205 #壽桃包 #美食優惠 #美食情報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 大家樂 - 食得樂輕嚥料理 fb

　　想於中秋節為長者及吞嚥困難的朋友送上節日驚喜？你可以考慮大家樂食得樂中秋限定軟餐月餅及迷你軟餐盆菜，現只要購買輕嚥便當即可以$38-$88加購價購買。如果遇上慶祝生日的大日子，不妨購買新推出的輕嚥壽桃包，親朋好友開心打卡之餘又可以共享美食，有滿滿的儀式感。

 

中秋限定軟餐月餅登場

 

　　即日起，凡購買大家樂食得樂輕嚥料理便當，即可享以$38 (標準價$48)加購【中秋輕嚥月餅】（蛋黃白蓮蓉1件裝）。軟餐月餅入口軟綿綿不失風味味道有層次，香氣滿分，一家人中秋團聚用餐後，齊賞月食月餅共聚樂也融融。

 

軟餐月餅方便蒸煮或微波爐加熱。可於指定大家樂分店訂購，另外指定分店設有現貨發售，數量有限，售完即止。

 

　　除此之外，買2盒食得樂輕嚥料理便當（軟餐），可以免費獲贈1個軟餐月餅（只適用於門店購買）！。即日至9月30日，網店買滿4盒食得樂輕嚥料理便當（軟餐），享有85折同免運費。

中秋輕嚥月餅（蛋黃白蓮蓉1件裝）

售價︰凡購買輕嚥料理便當，以加購價$38 (標準價 $48)購買

 

原隻鮑魚、大蝦豪華軟餐一人盆菜

 

 

　　大家樂軟餐「食得樂」輕嚥料理於中秋佳節推出迷你軟餐盆菜，原隻鮑魚、大蝦、燒肉、魚肚、雞翼、叉燒、甘筍及西蘭花有齊晒，打卡睇得又食得，與長者或吞嚥困難人士同桌享受進食的樂趣，而且有滿滿的節日儀式感。

 

　　即日起凡購買輕嚥料理便當，即可享以加購價 $88（標準價 $108）加購【六福臨門輕嚥盆菜】軟餐（1人份量）。迷你軟餐盆菜 一人開盆菜只需要徹底翻熱即可開餐，有興趣的朋友可往指定大家樂分店購買，數量有限，售完即止！

 

 

輕嚥壽桃包慶生

 

　　除了應節軟餐月餅及盆菜，大家樂軟餐「食得樂」輕嚥料理亦推出輕嚥壽桃包 (IDDSI等級4) 糊狀，軟餐專為長者及吞咽困難人士而設，輕嚥壽桃包外型與一般壽桃包沒有大分別，淡淡粉紅色令人食欲大增。

 

輕嚥壽桃包 (蓮蓉口味)為 (IDDSI等級4) - 糊狀，為吞嚥障礙人士而設。每個$28

 

　　輕嚥軟餐壽桃包、輕嚥軟餐月餅、輕嚥軟餐盆菜（只限以下指定63間大家樂分店設現貨發售）

 

 

供應分店︰bit.ly/4nofZXC

網購︰https://www.soupforfamily.com

查詢熱線／WhatsApp︰2607 7964

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#盆菜 #中秋節2025 #美食 #大家樂 #吞嚥困難 #長者 #軟餐 #中秋月餅205 #壽桃包 #美食優惠 #美食情報
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk