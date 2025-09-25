大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28

想於中秋節為長者及吞嚥困難的朋友送上節日驚喜？你可以考慮大家樂食得樂中秋限定軟餐月餅及迷你軟餐盆菜，現只要購買輕嚥便當即可以$38-$88加購價購買。如果遇上慶祝生日的大日子，不妨購買新推出的輕嚥壽桃包，親朋好友開心打卡之餘又可以共享美食，有滿滿的儀式感。

中秋限定軟餐月餅登場

即日起，凡購買大家樂食得樂輕嚥料理便當，即可享以$38 (標準價$48)加購【中秋輕嚥月餅】（蛋黃白蓮蓉1件裝）。軟餐月餅入口軟綿綿不失風味味道有層次，香氣滿分，一家人中秋團聚用餐後，齊賞月食月餅共聚樂也融融。

軟餐月餅方便蒸煮或微波爐加熱。可於指定大家樂分店訂購，另外指定分店設有現貨發售，數量有限，售完即止。

除此之外，買2盒食得樂輕嚥料理便當（軟餐），可以免費獲贈1個軟餐月餅（只適用於門店購買）！。即日至9月30日，網店買滿4盒食得樂輕嚥料理便當（軟餐），享有85折同免運費。

中秋輕嚥月餅（蛋黃白蓮蓉1件裝）

售價︰凡購買輕嚥料理便當，以加購價$38 (標準價 $48)購買

原隻鮑魚、大蝦豪華軟餐一人盆菜

大家樂軟餐「食得樂」輕嚥料理於中秋佳節推出迷你軟餐盆菜，原隻鮑魚、大蝦、燒肉、魚肚、雞翼、叉燒、甘筍及西蘭花有齊晒，打卡睇得又食得，與長者或吞嚥困難人士同桌享受進食的樂趣，而且有滿滿的節日儀式感。

即日起凡購買輕嚥料理便當，即可享以加購價 $88（標準價 $108）加購【六福臨門輕嚥盆菜】軟餐（1人份量）。迷你軟餐盆菜 一人開盆菜只需要徹底翻熱即可開餐，有興趣的朋友可往指定大家樂分店購買，數量有限，售完即止！

輕嚥壽桃包慶生

除了應節軟餐月餅及盆菜，大家樂軟餐「食得樂」輕嚥料理亦推出輕嚥壽桃包 (IDDSI等級4) 糊狀，軟餐專為長者及吞咽困難人士而設，輕嚥壽桃包外型與一般壽桃包沒有大分別，淡淡粉紅色令人食欲大增。

輕嚥壽桃包 (蓮蓉口味)為 (IDDSI等級4) - 糊狀，為吞嚥障礙人士而設。每個$28

輕嚥軟餐壽桃包、輕嚥軟餐月餅、輕嚥軟餐盆菜（只限以下指定63間大家樂分店設現貨發售）

供應分店︰bit.ly/4nofZXC

網購︰https://www.soupforfamily.com

查詢熱線／WhatsApp︰2607 7964