今（25日）明（26日）兩天，本欄分兩截，上半截談市，下半截談9.24一周年之後的後市。

《金融界》報道，周三（24日）港股低開高走，全天保持震盪向上走勢，恒生指數收市漲1.4%，報26518點；恒生科技指數漲2.5%，報6323點；國企指數漲1.6%，報9442點；紅籌指數跌0.04%，報4045點。

科網股普遍走高，阿里巴巴(09988)漲9.2%，騰訊控股(00700)漲2%，京東集團(09618)漲3.7%，小米集團(01810)漲2.6%，美團(03690)漲1.2%，快手(01024)漲3.8%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.5%。家電股領漲，海信家電(00921)漲超14%，TCL電子(01070)漲近7%；芯片股漲幅居前，中芯國際(00981)漲超5%，華虹半導體(01347)漲近4%；電力設備股漲幅居前，福萊特玻璃(06865)漲超4%；蘋果概念午後拉升，藍思科技(06613)漲超6%。

企業消息方面：

金山雲(03896)：與配售代理已訂立配售協定，已有條件同意透過配售代理按每股配售股份8.29元（折價8.8%）的價格，配售總計3.38億股配售股份予不少於六名承配人。公告稱，預計配售所得款項淨額約27.6億元，公司計劃80%配售所得款項用於支持人工智慧業務，包括擴充基礎設施及提升雲服務能力。

阿里巴巴：據報道，「木頭姐」伍德旗下方舟投資管理公司的一份每日交易報告顯示，周一（22日），該公司旗下的兩隻交易型開放式指數基金搶購了阿里巴巴的美國存托憑證(ADR)，總價值約1630萬美元。記錄顯示，這是該機構近四年來首次持有阿里巴巴，標誌著其再次開始擴大在中國互聯網領域的投資。

花旗銀行分析已將恒指年尾目標價調高至26800點，明年中為27500點。他指，短期預計股指走勢反覆，因要消化早期升幅，市場並要觀望企業之後的盈利表現，以及10月中國第十五個五年規劃情況。他又指，十五五年規劃有望成為推動多個行業增長的正面催化劑，當中包括科技、旅遊、醫療保健、保險及可再生能源行業等。

去年9.24，阿爺祭出了「組合拳」，A股反應如何？分兩天談。

