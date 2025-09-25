直擊深圳京東Mall南山店開業：樓高6層，設30+免費體驗區，試咖啡機、按摩椅、遊戲機手掣！港人可享退稅優惠

京東於今年正式打入香港市場，主打家電及3C產品，不過普遍香港人買這類貨品之前，都習慣「見過試過」才會購買，所以並未算極受歡迎。其實，京東在國內多個地區都設有「京東Mall」，即是一個類似大型陳列室的地方，讓顧客可以親眼見到親身試到不同的電器產品，試啱才買！早前，京東MALL深圳南山店正式開業，集合超過20萬件商品，全部都任玩任試，包括咖啡機、洗地機、按摩椅、遊戲機手掣、最新款的手機等等！記者親身去過視察過，有很多免費體驗區，加上位置非常方便，地鐵9號線「南山書城站」直達，從「深圳灣口岸站」坐幾個站就到（需轉一次車），很適合一家大細去玩半天！



京東MALL深圳南山店於9月12日正式開業。（攝影：Katty）



從地鐵9號線「南山書城站」A出口，乘電梯即可直達京東MALL，完全不用擔心日曬雨淋！（攝影：Katty）

京東MALL深圳南山店樓高6層，面積達3萬平方米，似一座中型的商場。有別於傳統家電家居賣場，京東MALL創新打造「場景即賣場」模式，設超過30個沉浸式主題體驗區及特色專區，包括咖啡工坊、美食工坊、輕廚生活體驗區、DIY電競區等，打造「逛、買、玩」一體化消費場景。



樓高6層，面積達3萬平方米，似一座中型的商場。（攝影：Katty）



每層都有不同的主題，最受歡迎應該是家電，可以親身試用吸塵機、拖地機等。（攝影：Katty）

怕大家無耐性看到最尾，讓我先來個「結論」吧！究竟為甚麼要來深圳的「京東MALL」呢？我覺得，最大的原因，是可以試，而且更一次過有多個品牌及不同型號的產品讓你慢慢試，在香港未必可以這樣！另外，就是有折扣，每知品牌都有不同的折扣，例如我於開幕初日到訪，全場有2%開幕折扣，某些商品更有低至半價優惠，不過，你要逐件貨去問店員，不要只看價錢牌，需要有多點耐性！還有，香港人在這裡購物可以退稅，不過不能退足11%，因為要收2%手續費，想格價的話，就要問清楚、計清楚。



在店內購物，都是用App下單，再集中於服務中心付款及取貨，亦是在這裡辦理退稅手續。（攝影：Katty）



留意，不是所有商品都可以退稅，你必須攜帶該物品同時離境，要送貨到香港的大型家電，就不可以有退稅服務。（攝影：Katty）

我估計大家最有興趣的，應該是華為及vivo的手機，以及大疆的航拍機或相機，因為產品在香港買或是在國內買，都無分別，就算插頭不用，問題亦不大；而且體積比較細小，方便購買，如果退稅後價錢比香港平，其實都好吸引！以Pocket 3來說，退稅後大約平$300左右，不過都要視乎購買當日有無額外的折扣，有的話，可能可以平更多！



應該是不少香港人最感興趣的大疆櫃檯。（攝影：Katty）



到訪當日有2%開業折扣，退稅後Pocket 3應該平香港$300左右。（攝影：Katty）



最新的360，退稅後同樣平香港$300左右。（攝影：Katty）

不少香港人都喜歡打卡，華為及vivo的手機出晒名自動PS影相特別靚，在京東Mall內，就可以試勻兩個品牌的手機，即時比較！



華為HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN三摺疊智能手機，定價19,999人民幣，退稅後平香港$3,600左右，如果有額外折扣就慳更多。（攝影：Katty）



被譽為是演唱會神器的vivo X200 Ultra，定價6,999人民幣，退稅後平香港1千蚊左右，「雙十一」不知道會不會有更多折扣呢？（攝影：Katty）

據職員說，很多香港人喜歡在京東Mall買吸塵機及洗地機，因為平好多！最誇張的是Tineco添可的Artist 70洗地機，開業優惠只是3,898人民幣，退稅後平一半！其實最大的優點是可以逐個牌子逐個型號任試，喜歡研究家電的朋友，絕對流連忘返！



Tineco添可的Artist 70洗地機，開業優惠只是3,898人民幣。（攝影：Katty）



Narwal雲鯨洗地機，定價2,399人民幣。（攝影：Katty）



店內還有大量吸塵機器人可以試用。（攝影：Katty）

香港愈來愈多人喜歡飲咖啡，京東Mall另一重點推介，就是咖啡機！據說，很多歐美名牌的咖啡機都是在國內製造，所以，國內品牌的咖啡機都有一定的品質保證！店內設有咖啡體驗區，有數十款不同品牌及功能的咖啡機，最興奮的是可以免費試，更有專業的咖啡師教你用，你可以免費沖咖啡給自己飲！



咖啡機是京東Mall重點推介，所以設有咖啡體驗區，免費讓客人試用不同的咖啡機。（攝影：Katty）



專業咖啡師會教你用咖啡機，亦會教你拉花！（攝影：Katty）



店員說這款飛利浦咖啡機最受歡迎，因為體積細，比較慳位。（攝影：Katty）



De'Longhi Rivelia全自動即磨咖啡機，定價7,419人民幣，退稅後平香港約$1,100。（攝影：Katty）



咖啡體驗區旁，有美食工坊，可以免費試用廚具DIY小點心，這天是製作合桃酥。（攝影：Katty）



豆漿機在國內極受歡迎，店內亦有專人示範，還可以試飲豆漿及南瓜湯等。（攝影：Katty）



小型家電的話，小熊的煮蛋機及加熱飯盒都很受歡迎。（攝影：Katty）

爸爸媽媽都有著落，小朋友或年輕人在場內可以去哪裡玩呢？就是遊戲專區了！有PS5、Switch及VR遊戲供免費試玩，最正可以揀心水手掣試用，當然試啱可以即買走！另外還有電競專區，有多款專業的電競螢幕、耳機、keyboard及電競椅可以試用，最厲害是提供專人「砌機」服務！



遊戲專區設有PS5、Switch及VR遊戲供免費試玩。（攝影：Katty）



備有多款手掣，可以即場試玩！（攝影：Katty）



場內更可以免費玩《悟空》。（攝影：Katty）



電競專區內，有多款專業的電競螢幕、耳機、keyboard及電競椅可以試用。（攝影：Katty）



店內提供專人「砌機」服務！（攝影：Katty）

其他精選產品：



免費試坐的按摩椅，不過因為不能即時帶走出境，所以不能退稅！這些品牌在香港不常見，可能size比較大，不適合一般家庭擺放。



大開眼界系列之一：Samsung 114吋 MicroLED電視機，價值1,249,999人民幣。



大開眼界系列之二：米奇頭洗衣機！米奇塊面是滾筒外，每隻「耳仔」都是迷你滾筒，可以將衣服、襪及內衣褲分開洗；下層是洗波鞋機。



大開眼界系列之三：AI機械狗，盛惠14,549人民幣，每隻。



大開眼界系列之四：電動升降廁所，5,096人民幣，不包安裝。



大開眼界系列之五：調酒師！（講笑）其實這區是雪櫃專區，有調酒師即場調製有酒精及無酒精的雞尾酒，遊客可以免費任飲。

京東MALL深圳南山店

地址：深圳市南山區南海大道2746號 海雅繽紛廣場

營業時間：10am-10pm

交通：地鐵9號線「南山書城站」直達