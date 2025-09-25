  • 報價
市場最熱點
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

25/09/2025

溫傑星期四｜首程遭大股東發債減持，趁低吸機會？｜巨子生物獲股東增持，可增市場信心？｜印尼礦難推升銅價 ？

#股市動向 #溫傑 #hot talk 1點鐘 #港股 #恒指 #分析 #香港股票 #恒生指數 #周大福創建 #00659 #減持 #生科股 #銅價 #巨子生物 #首程 #00697 #金屬股 #微創機器人 #耀才 #江西銅業 #01024 #01428 #快手 #02252 #00358 #00823 #滙控 #00005 #領展 #美股
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　周大福創建(00659)公布，擬發行本金總額約22億港元、於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，對首程股價有多大影響？近日受負面消息纏身的巨子生物(02367) ，獲控股股東Juzi Holding增持約1.06億元，最新持股量佔已發行總股數近55%，惟周四（25日）早段反彈幅度有限，前景應如何判斷？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/OtWbNBmF_30?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

etnet.com.hk