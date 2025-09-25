名廚松久信幸重臨香港麗晶酒店 親自主理「Nobu in Town Omakase」10月15-17日 3晚限定

國際知名料理巨匠松久信幸（Nobu Matsuhisa）主廚，將於10月15至17日重臨香港麗晶酒店，一連3晚於Nobu餐廳主理「Nobu in Town Omakase」，為食客帶來一場非凡的美食之旅。

松久主廚自1994年於紐約開設首間Nobu餐廳以來，其名字已成為高級國際餐飲的代名詞。如今版圖橫跨六大洲逾50個據點，近期更落戶羅馬、開羅與馬德里，持續為全球饕客重新定義現代奢華餐飲體驗。香港於2006年迎來首間Nobu餐廳，並於2023年隨著香港麗晶酒店華麗重生，強勢回歸維港海景地標位置，再度確立其作為Nobu飲食王國旗艦店的地位。



國際知名料理巨匠松久信幸主廚

為迎接「Nobu in Town Omakase」這場備受期待的盛宴，松久主廚精心設計了一系列招牌菜式，完美演繹其歷久彌新的料理哲學。晚宴以玩味兼優雅的「魚子醬牛油果紫菜脆片」揭開序幕，緊接的是「新派刺身三點盛」及「龍蝦沙律配黑芝麻」。



魚子醬牛油果紫菜脆片

接續登場是「特選壽司配清湯」及「旨味烤甘鯛魚配脆蔬菜」，以濃郁鮮味（Umami）營造多層次口感。菜單的亮點之作是奢華的「A5和牛配山葵胡椒汁」，搭配絲滑的椎茸茶碗蒸，盡顯當季食材的極致風味。



A5和牛配山葵胡椒汁

隨後以「野菜稻庭蕎麥麵」延續溫潤優雅味覺之旅，最後是色彩繽紛華麗的甜點「柚子青檸芒果慕斯配椰子雪葩」，為這場飲食藝術盛宴寫下圓滿句號。

這場「Nobu in Town Omakase」限定體驗，將於2025年10月15日至17日連續三晚，在香港麗晶酒店內、坐擁黃金海景位置的Nobu餐廳舉行，每位定價$1,888。

松久信幸大廚表示：「每次重臨香港，我都感到無比愉快。這座充滿活力且品味非凡的美食之都，一直以熱情擁抱Nobu料理。這次『Nobu in Town Omakase』限定體驗，我希望透過菜單展現我一貫的料理哲學，同時呼應香港麗晶酒店所代表的精緻格調。期待能在這個具標誌性的場地，與賓客一同分享這段非凡體驗。」

香港麗晶酒店總經理沈滔彣（Michel Chertouh）補充：「我們非常榮幸能再次邀請松久大廚蒞臨香港麗晶酒店。他的廚藝造詣與全球影響力，完美體現了我們品牌的精髓──融合精緻、創新與文化探索。這次限定 Omakase 體驗，正是美食與永恆優雅的難得交融。我們期待為賓客帶來一個難忘夜晚，充分展現香港麗晶酒店的卓越地位與品牌精神。」



賓客可在時尚雅致的氛圍中，一邊品嘗松久大廚的招牌創作，一邊飽覽壯麗維港景致。

Nobu

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店2樓

電話：2313 2313

訂位：https://www.sevenrooms.com/experiences/rhknobu/nobu-in-town-4631486660050944