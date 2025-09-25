十一國慶著數優惠｜信和商場消費滿$760送$100現金券＋免費扭蛋+換電影禮券/福袋

十一國慶應該有唔少人去商場打卡及食飯慶祝，信和集團八大商場舉辦「國慶76周年同慶賞」，國慶日消費滿$760 即送HK$100 S現金券，兼免費參加巨型扭蛋機活動獲驚喜小禮物。商場消費更可換領人氣拉闊音樂會門票、鮑魚花膠、酒店禮券、名貴福袋及電影戲票，即睇各大信和商場國慶中秋活動及消費著數優惠。

國慶日限定 - 消費滿$760即送HK$100 S現金券

信和集團商場舉辦「10.1限定消費賞」，在10月1日國慶當天，三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地特別推出一日消費限定優惠！S⁺ REWARDS會員於上述商場消費滿HK$760或以上，憑合資格單據即日到商場禮賓處登記，即可換領HK$100 S現金券（包括一張HK$50 購物優惠及HK$50 餐飲禮券）！

另外，國慶當天四大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城將會設置超巨型扭蛋機，市民可以免費參與，活動一共大派逾萬份精選小驚喜，禮品包括多款人氣零食及飲品等。

消費換領拉闊音樂會門票

2025年10月4日起，S⁺ REWARDS會員於屯門市廣場、奧海城或荃新天地其中一個商場，以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最多兩間不同商戶發出的機印收據及對應之電子貨幣付款存根即日於該商場禮賓處登記，即有機會換領《b.balance呈獻 拉闊音樂會 Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》門票1張，親身入場欣賞鄭秀文及張敬軒的精彩演出！名額有限，先到先得，額滿即止。

AlipayHK、內地支付寶用戶10.1狂搶折

9月29日至10月12日AlipayHK及支付寶內地用戶於屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，每日的上午10時及下午1時，只要在上述商場的指定大電視掃描專屬二維碼，即有機會免費搶到高達HK$88或 ¥88立減券。10月1日加碼送出Ogawa Genix 2 按摩椅（價值HK$15,800）、按摩熱枕、Dyson風筒或無線吸塵機等大獎！

國慶中秋活動及消費獎賞

屯門市廣場

即日起至10月7日舉辦「Oh…little sweet 中秋市集」，包括「The Frozen Club x 均香餅家」、「麻糬鳥」及「Gi味滋味」等，其中「Gi味滋味」的主理人之一黃淑儀更會親臨現場，與大家一同歡度中秋佳節！

• 10月1日至7日期間， S⁺ REWARDS會員以電子貨幣即日消費滿HK$1,000或以上可換領紅燒罐頭鮑魚

• 消費滿HK$5,000或以上可換領 $200 S現金券，消費滿HK$12,000 可換領安記海味鮑魚福袋

奧海城

• 10月1日至7日期間， S⁺ REWARDS會員以電子貨幣即日消費滿HK$800或以上，可換領HK$50 商戶現金券或鮑魚花膠一罐

• 消費滿HK$5,000或以上 ，即可獲得信和集團酒店HK$500禮券

荃新天地

• 10月1日至7日期間， S⁺ REWARDS會員凡於場內餐飲商戶以電子貨幣即日消費滿HK$800，可換領皇玥曲奇或蛋卷禮券。

• 10月1日至7日期間， S⁺ REWARDS會員於荃新天地指定商戶以電子貨幣即日單一消費滿HK$200或以上，即可免費換領荃新天地英皇戲院電影禮券1張；消費滿HK$300或以上可換領2張，名額有限，換完即止。

黃金海岸廣場

即日起至10月12日舉辦「月圓荷香 樂享中秋」活動，今個中秋讓您與摯愛攜手穿梭花燈大道，漫步於荷塘月色之中，在蓮舟荷畔共度溫馨佳節。

• 以指定電子貨幣即日消費滿HK$800或以上，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「扭扭棒荷花燈工作坊」名額1個。

• 10 月1日，S⁺ REWARDS會員於黃金海岸商場單次消費滿$1,000並成功登記點數，即可獲得額外10獎賞點數回贈。

藍灣廣場

• 10月1日至7日期間， S⁺ REWARDS會員以電子貨幣即日消費滿HK$760或以上，憑最多兩間不同商戶發出之即日機印收據及對應之電子貨幣付款存根即日於禮賓處登記點數，可換領HK$100 S現金券。

尖沙咀中心及帝國中心

• 10月1日起推出「香港活動盛事賞」，顧客只要出示當月指定11個場地舉辦之活動門票（實體或電子門票），即可獲贈 HK$50 餐飲券乙張。名額有限，換完即止。

灣仔利東街

今年中秋節灣仔利東街精心呈獻喜魚映花園綵燈會，10月1日起至10月26日逾800盞中式傳統及金魚燈籠將會點亮整條利東街，同時還舉辦喜魚小彩燈工作坊、即影即有拍照體驗。

中秋正日（10月6日），由郭氏功夫金龍醒獅團全力呈獻的「LED火龍舞鼓賀中秋」將會回歸利東街，一條全長18米、綴滿幻彩燈光的LED夜光龍將躍現利東街，打造出一場傳統與現代交織的視覺盛宴。讓市民及遊客近距離體驗百年習俗的震撼魅力。

• 10月1日至7日，凡於灣仔利東街以電子貨幣單一消費滿HK$1,000，即可額外獲得HK$100現金折扣券。