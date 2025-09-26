Hotel ICON A5飛驒和牛壽喜燒下午茶︰宮崎和牛+宇治抹茶雪糕鯛魚燒+免費清酒

  • 報價
Text: Eunice Chow Photo: 唯港薈

　　唯港薈（Hotel ICON）和牛壽喜燒下午茶回歸！即日起，The Market新推 「匠饗．飛驒和牛壽喜燒」下午茶，你可以一次過品嘗以傳統壽喜燒手法烹調的3款不同和牛，包括日本頂級A5飛驒和牛及被譽為「日本一」的宮崎和牛，肉香入口即溶，每一啖都是幸福滋味！此外，下午茶更包括京都宇治抹茶雪糕鯛魚燒，逢星期六、日及公眾假期惠顧，每位客人更可免費獲贈精選清酒一杯！

 

如欲享受微醺午後，每位和牛壽喜燒下午茶食客可另加HK$108即可享無限添飲精選清酒套餐。

 

　　睇食物相已經口水流！日本頂級 A5飛驒和牛及被譽為「日本一」的宮崎和牛有幾正，各位和牛 fans心中有數，如果仲未試過咁就唔好錯過唯港薈「匠饗．飛驒和牛壽喜燒」下午茶！下午茶由唯港薈行政總廚何偉誠師傅（Danny）主理，帶大家品嘗正宗的壽喜燒風味。

 

A5飛驒和牛肉眼雪花分佈平均，口感一流！

 

　　品嚐由主廚精選來日本的三款頂級和牛，包括：來自有「純水之鄉」之稱的日本岐阜縣的頂級「A5飛驒和牛肉眼」，牛隻在清流環繞的大自然和肥沃的土壤下經精心飼養，其脂肪分佈呈網狀大理石花紋，烹調後散發陣陣肉香，入口即溶，帶來濃郁卻清爽的鮮甜口感。

 

壽喜燒配日本無菌蛋入口軟滑，最佳享受！ 

首先以「刺身三品盛」 (三文魚、帆立貝、甘海老) 揭開下午菜的序幕，再配上熱騰騰的「日式蜆肉麵豉湯」。

 

　　品嘗 A5飛驒和牛肉眼後，幸福滋味唔好畀佢等，因為另外兩款「宮崎和牛肩胛」及「宮崎和牛沙巴當」等緊你！宮崎牛享有美味度「日本一」的美譽，其紅肉與脂肪的霜降比例恰到好處，是近代日本和牛界崛起的王者！

 

屢獲殊榮的「宮崎牛」連續三屆奪得日本和牛奧運會冠軍，圖為日本宮崎和牛肩胛

 

　　享受一輪和牛攻勢後，就想食蔬菜均衡飲食，下午茶特設「蔬菜盛合」，京蔥、冬菇、燒豆腐、娃娃菜加入熱騰騰的鍋中，搭配鏗魚湯底，特別清甜入味。大家不用擔心唔夠飽，下午茶配上日本飯、漬物和日本無菌蛋，令體驗更添圓滿，另加港幣$98可額外享用特選日本宮崎和牛肩胛（100g）一客。

 

 

　　最後，特別推薦由大廚匠心手工製作的「京都宇治抹茶雪糕鯛魚燒」，採用了秋冬限定的頂級一番抹茶配方製作雪糕，濃郁的抹茶香氣於口中回甘，配上即燒鯛魚燒造型的脆筒、日本十勝紅豆和白玉丸子，口感豐富且煙韌，為整個日式下午茶劃上完美句號！ 

 

 

The Market「匠饗． 飛驒和牛壽喜燒」下午茶

推廣日期：2025年9月22 日至2026年1月18日

時間：每日下午3時至下午5時

地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

唯港薈Hotel ICON二樓The Market

價錢:星期一至五：每位港幣$418*、 每兩位港幣$698；星期六、日、公眾假期^：每位港幣$468*；每兩位港幣$798*（於星期六、日及公眾假期惠顧之食客每位可獲贈精選清酒一杯，所有價目需另收10%服務費）

查詢或預訂： 3400 1308 或 book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂：https://bit.ly/4nozX4h

 

