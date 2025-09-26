香港低生育難題，施政報告未解決

今年的《施政報告》用了四節的篇幅談生育問題，並建議了一系列措施推高香港的生育率，反映特區政府高度重視這問題。這種重視是對的，但政府仍很可能低估了其難度。

《施政報告》指出，香港新生嬰兒數目從2017年起連續下降了6年，但2023年及2024年不跌反升，2024年更比2023年多了3500名嬰兒，達到36700名。

扭生育率下降趨勢？美麗誤會

香港是否已扭轉了生育率下降的趨勢？恐怕這只是美麗的誤會！我審視過政府的人口數據，從2015年至2020年，香港零歲人口的數量平均每年相當穩定地以年均4.24%的速度下降，但2021年下跌幅度卻突然增至16.37%，2022年仍有7.24%的跌幅，2023年才稍為「正常」，只跌了5.49%，到了2024年及2025年才稍有增長。這是典型的短線的「嬰兒潮」現象。第二次大戰期間，世界環境十分不適宜生育，所以生育率偏低，戰後10多年，世界各國的父母連忙要補回過去的不生，個個爭先恐後去生，所以新生嬰兒大增，這便是嬰兒潮世代的源頭。

2020年至2022年，香港一直受到新冠的騷擾，各準父母當然會有戒心，要把生孩子這志業押後一下，2023下半年以後稍高了的生育率，只是補回他們之前的延後決定而已。但可惜，這個嬰兒潮力度微弱，頂多算是個「微型嬰兒潮」。我根據政府的統計數據粗略推算一下，假設新冠沒有出現過，政府前兩年也沒有推動過鼓勵生育的措施，只是讓生育人數自然下降，那麼，2024年年中的零歲嬰兒應該有36800人，而不是那時實際上的33200人，2025年的情況也相若。換言之，雖然這兩年生育人數回升了，但仍未補回新冠帶來的跌幅，政府對此要有心理準備，其鼓勵政策收效可能極微。

不過，低生育問題依然是一個很重要的問題，需要更有效的策略去解決。眾所周知，香港近30多年來一直是全球生育率最低的地區之一。在1961年，港人的總和生育率是5.17，即一名女子平均一生人會生育超過5名孩子；到了1991年，總和生育率已跌至1.28，即這一代有1男1女2人，下一代便只得1.28人，人口在下滑；到了2001年，總和生育率更跌至0.93，2023年則只有0.75！30多年的低生育，帶來了現在年輕人口比例的嚴重不足，對香港未來的發展會構成重大威脅，香港人口老化更嚴重，政府的財政壓力也很難化解。所以若真的能動用社會資源鼓勵生育，回報可能不錯。

不過，鼓勵生育卻是一個非常棘手的問題，世界多個國家都曾用物質獎勵等手段鼓勵生育，但可惜收效都十分微弱，很多時都是人民看到有獎勵，會把計劃中的生育稍為提早，收了獎勵再說。生育率短暫上升後，便迅速打回原形。

低生育率在高度發展的經濟體幾乎是常態，不是例外。為何如此？成本高昂是重要的原因之一，但不是全部。按現時坊間的一些說法，在港養大一名兒童，大約要600萬元，比20多年前李麗珊替某銀行賣廣告時所說的400萬元又增加了不少。當然孩子在甚麼學校讀書對此有很大影響，但若父母，尤其是母親的教育水平很高，生孩子及養育孩子成本可能會遠超600萬元。這是因為生了孩子後，父母，特別是母親的事業人生規劃會大受影響，少了不少收入。

教育青年，倘沒下一代晚景淒涼

我關注生育與教育的問題有30多年，亦曾在世界頂級的經濟學報發表過這方面的文章，所以對父母的高教育與低生育率的關係十分熟悉。10多年前，我也在香港調查過，除了上述原因外，香港年輕人不熱衷生育，尚有兩個重要的經濟原因，便是樓價太高（居住面積太小，不利育兒），及教育成本高昂，這倒不單指學校學費不菲，還包括各種學習班的費用。所以若政府有提供物質刺激，我不認為是錯誤，但若養育成本要600萬元，政府的補貼連零頭也不到，需要另尋他法。

近年繼續思考此問題，認為政策的「組合拳」尚應包括兩點，才可移風易俗，使物質刺激能有更大效果。其一是要教育現在的年輕人，使他們明白沒有下一代，或許現時生活會自由一點，但到他們70、80歲以後，可能有不測之險，不但無人照顧，晚景淒涼，而且寂寞無垠。但因為人類壽命這麼長是一個很現代的現象，從前人生七十古來稀，所以社會中人基本上領略不到老而無家人所帶來的後果，必須多鼓勵文藝影視界多創作相關的家庭劇，使多些人明白要有下一代的好處，此種好處亦不是靠狗便可補償到。

男女分擔育兒時間成本，增誘因

其二是在人生規劃上，要調整生育的成本由誰來承擔。諾貝爾獎得主高典(Claudia Goldin)今年初有論文詳細分析這問題，生育的主要決策者是女方，在女性教育水平大幅提高了的社會，她們工作的誘因很大，育兒的時間成本要由男女雙方公平分擔，減少對事業的影響，這應成為一種制度、一種社會共識。高典發現，此意識一旦形成，生育的誘因會大增，美國人教育水平高，但生育率遠超香港及內地，原因正是他們有此共識。特區政府也可參考高典的建議，在政策上下些工夫。

【知識庫】施政報告鼓勵生育政策

－延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元）。



－未來3年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1500個0至3歲的兒童日間照顧服務名額。



－在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限。



－為方便孕婦輪候醫療服務，設立關愛窗口。



－醫管局繼續增加輔助生育服務名額，2025/26年度會由兩年前的1100個增至1500個。

