Bakehouse山頂新店開幕｜露天雅座靚景，獨家限定新桂香叉燒酥+麻辣蔥油丹麥卷

又多個去山頂的理由！Bakehouse 第八間分山頂凌霄閣開幕啦，新店推出兩款限定的產品——新桂香叉燒酥和麻辣蔥油丹麥卷， Bakehouse鬆化千層酥皮與新桂香嫩滑香甜的炭火叉燒，可謂強強聯乘組合。除了一系列烘焙產品外，Bakehouse 山頂分店還推出多款湯品及三文治，大家歎美食之餘，更選擇在室內或露天雅座欣賞維港靚景！

客人可以選擇在室內或露天雅座享用美食，俯瞰維港靚景。

期間限定新桂香叉燒酥

每次Bakehouse開新品都有新產品推出，今次期間限定美食非常貼地，找來柴灣著名燒臘店新桂香燒臘合作，推出新桂香叉燒酥！Bakehouse千層酥皮鬆化細膩，包裹着新桂香嫩滑香甜的炭火叉燒，強強聯乘組合。

Bakehouse 創辦人 Grégoire Michaud 表示︰「新桂香的叉燒堪稱城中最佳，始終在我心中佔一席位。自十多年前於柴灣起家以來，他們的叉燒便一直是我們中央工房團隊的摯愛。能夠把他們的傳統技藝融入 Bakehouse 的酥點中，對我們而言實屬榮幸，也是對香港美食精髓的頌揚。」

新桂香叉燒酥港幣 58 元

新桂香燒臘以製作全港頂尖的叉燒而享負盛名，是香港少數仍沿用古法炭火技法的店家之一。新桂香的叉燒以傳統乾醃及慢火烤製而成，表面帶有誘人的焦糖色澤，外香內嫩、肉汁豐盈，濃郁的煙燻甜香令人垂涎。淡淡的羅望子醬爲叉燒添上輕微的酸韻，中和蜜汁的甜膩，每一口都使人回味無窮。

麻辣蔥油丹麥卷港幣 38 元

麻辣蔥油丹麥卷是款中西合璧的酥點，融合了兩大烘焙文化，其製作靈感源自熱鍋中滋滋作響、香氣四溢的上海蔥油餅。Bakehouse 的丹麥卷麵團以鬆脆的口感聞名，利用牛油反覆摺疊後，加入蔥花、四川花椒和辣椒，讓口感更加清新且舌尖帶麻，令人欲罷不能。

麻辣蔥油丹麥卷蔥香十足，結合四川花椒和辣椒刺激滋味，令人食過番尋味！

出爐後輕刷一層甜鹹平衡的醬油，為其表面增添迷人的光澤，使味道更臻和諧。

Bakehouse 山頂分店

地址︰香港山頂道 128 號凌霄閣 G07–G10 號舖

營業時間︰星期一至五每天10am-10pm，星期六、日及公眾假期及指定旺季9am -10pm（堂食服務的最後點餐時間為每晚9:30pm）