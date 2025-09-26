  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

26/09/2025

風後市太平(二)

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨（25日）今（26日）兩天，本欄分兩截，上半截談市，下半截談9.24一周年之後的後市。

 

　　《金融界》報道，周四港股低開高走，午後震盪下行，截至收盤，恒生指數跌0.1%，報26484點；恒生科技指數漲0.9%，報6379點；國企指數漲0.01%，報9444點；紅籌指數跌1.3%報，3992點。

 

　　科網股漲多跌少，小米(01810)漲超4%，京東(09618)漲超3%，嗶哩嗶哩(09626)、百度(09988)漲超2%，快手(01024)漲超1%，聯想(00992)跌超3%，網易(09999)、阿里巴巴(09988)跌超1%；鋰電池概念股漲幅居前，寧德時代(03750)漲超5%；有色金屬板塊走強，洛陽鉬業(03993)漲超11%；汽車股走高，奇瑞汽車(09973)上市首日漲近4%；生物醫藥股活躍，君實生物(01877)漲超4%。

 

企業消息方面：

 

　　阿里巴巴：從2025阿里雲棲大會上獲悉，阿里巴巴正式宣布與英偉達(US.NVDA)開展Physical AI合作。大會現場，阿里雲CTO周靖人接連發布了七款大模型技術產品，覆蓋語言、語音、視覺、多模態、代碼等模型領域。

 

　　玖龍紙業(02689):2025財年收入約632.4億元人民幣，按年上升6.3%；淨利潤約17.6億元人民幣，按年上升135.4%。

 

　　招商證券認為：AI產業仍是港股主線。從基本面看，二季度國內雲廠商AI需求旺盛，驅動AI雲業務收入快速增長。自研芯片成為近期AI大廠新的催化，市場逐漸呈現「重模型、輕應用」的特徵。從海外視角來看，博通(US.AVGO)、甲骨文(US.ORCL)財報驗證了AI產業持續高景氣，海外映射仍然存在。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk