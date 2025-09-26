  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

26/09/2025

Xiaomi 15T Pro性價比之王｜$5,000有找、5倍光學長焦同級罕見配置

#數碼潮物 #Leica #小米 #防水防塵 #有15T #15T Pro #影像系統 #手機 #XIAOMI #HyperOS 3 #智能手機 #小米星辰無網通 #T系列 #5倍光學長焦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　小米最新推出的15T系列主打高性價比與Leica全焦段攝影體驗，型號包括有15T與15T Pro兩款。其中15T Pro不僅有更強勁的鏡頭組合，還搭載更高階的硬件規格，在同級機款中罕見。

 

 

　　15T Pro機背採用玻璃纖維材質，機身以高強度6M13鋁合金打造，支援 IP68 防水防塵，並提供黑、灰、金三色選擇，配合僅7.96毫米厚度與205克重量，手感均衡。手機配備2,772 x 1,280解像度的6.83吋144Hz AMOLED熒幕，表面以Corning Gorilla Glass 7i保護，擁有3,200尼特峰值亮度，支援 HDR10+及Dolby Vision顯示，加上1.5毫米邊框，有很好的視覺體驗。

 

熒幕上方設有3,200 萬像素自拍鏡頭。

 

支援屏幕指紋解鎖功能。

 

15T Pro機背採用玻璃纖維材質，機身以高強度6M13鋁合金打造。

 

配備Leica三鏡頭組合，包括有廣角、超廣角及長焦鏡頭，覆蓋15 - 230mm全焦段。

 

　　15T Pro採用3nm製程的Dimensity 9400+ 處理器，內置12GB記憶體，有512GB及1TB版本。筆者以1TB版本測試，兔兔測試得分超過267萬，表示效能甚至超越一眾旗艦手機。此外，手機內置5,500mAh 電池，支援 90W有線HyperCharge及50W無線快充，官方稱電池經1,600次充電循環後容量仍有原本的80%電量。

 

USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。

 

 機身右側設有電源鍵及音量鍵。

15T Pro有雙nano SIM插槽，更支援雙eSIM功能。

 

　　影像系統是15T Pro的最大賣點。Leica三鏡頭組合包括 5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素120°超廣角及5,000萬像素長焦鏡頭，覆蓋15 - 230mm全焦段，提供5倍光學變焦、10倍光學等效變焦及20倍超級變焦，在同價位手機中極為少見。主鏡頭搭載 Light Fusion 900 感光元件，提供13.5 EV的動態範圍，並內置Xiaomi AISP 2.0演算法提升影像品質。

 

15T Pro擁有與小米旗艦手機相同的攝影體驗。

 

內置一系列AI功能，包括AI寫作、AI動態桌布、AI對話翻譯等等。

 

15T Pro採用3nm製程的Dimensity 9400+ 處理器，兔兔測試得分超過267萬，效能甚至超越一眾旗艦手機。

 

15T Pro的長焦鏡頭提供5倍光學變焦，拍攝相片質素高，在同價位產品中極具競爭力。

 

　　除了攝影，15T Pro在連線能力上也有特色，搭載全球首發的小米星辰無網通，即使在無行動網路或Wi-Fi的環境下，兩部15T Pro仍可於最遠1.9公里直接語音通話，對喜歡戶外遠足的用戶非常實用。系統採用最新 HyperOS 3，在啟動速度、跨裝置互聯與AI功能全面升級，提升生產力。

 

總結

 

　　15T Pro不僅延續T系列一貫的高性價比，更在熒幕、效能、續航與影像能力全面升級，尤其以「五千元內就能擁有 5 倍光學長焦」這一點，在同價位產品中極具競爭力。此外，即日至10月12日購買可享早鳥優惠，包括送Xiaomi便攜相片印表機 1S、延長保養、碎屏保、Spotify/YouTube Premium 試用與Google One儲存空間等，總值超過$3,600。

 

作業系統：HyperOS 3

處理器：MediaTek Dimensity 9400+ 3.73Hz八核心

記憶體：12GB RAM / 512GB/1TBGB ROM

顯示屏：2,772 x 1,280 像素，6.83吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：3,200 萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 1,200 萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 5,500mAh

體積：162.7 x 77.9 x 7.96毫米

重量：210克

售價：$4,599 (512GB) /  $4,999 (1TB)

查詢：小米 3077 3620

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】超颱「樺加沙」襲港期間，柴灣有母子因觀浪墮海命危。你認為應否進一步立法禁惡劣天氣下所有岸邊觀浪行為？► 立即投票

我要回應
更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #Leica #小米 #防水防塵 #有15T #15T Pro #影像系統 #手機 #XIAOMI #HyperOS 3 #智能手機 #小米星辰無網通 #T系列 #5倍光學長焦
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk