26/09/2025

9月尾新片速遞│孫慧雪《愛．還記得》真人真事改編、里安納度《一戰再戰》、英皇戲院$50重溫Y2K電影

Text: wong lin lin rachel

　　轉眼又到9月最後一個星期的新電影速遞，港產片只得《愛．還記得》上映，其餘也是外語片較多，當中有里安納度主演的《一戰再戰》。另外，英皇戲院推出「$50睇Y2K好戲」、「我推的港產Y2K電影」，一連四星期嘅週末，8部神秘Y2K電影上映，加入做會員更可以特惠價睇戲。

 

Read more：9月中新戲速遞：林敏驄《觸電》與年輕電競手追夢、《頭文字D》《墮落天使》4K修復重溫

 

1.《愛．還記得》9月25日上映

 

 

　　溫情愛情電影《愛．還記得》(Remember me, remember love) 由孫慧雪、陳國峰、黃文標領銜主演，來自真人真事改編，關於愛情、家庭與承諾的動人故事。故事講述阿文（陳國峰 飾）與阿儀（孫慧雪 飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。多年後重遇，阿文依然放不下這段情緣，決心收起放蕩，踏實生活。此時阿儀卻因父親（黃文標 飾）患上腦退化症，既要承擔照顧責任，又在工作上屢受挫折，巨大的壓力甚至讓她出現病徵。阿文則因學歷不足難以找到穩定工作，兩人在逆境中能否緊握彼此之手，共同走過難關，成為電影的核心命題。

 

2.《一戰再戰》9月25日上映

 

　　由金牌導演保羅湯瑪士安德遜執導，集合奧斯卡三大影帝里安納度狄卡比奧、辛潘、班尼斯奧狄多路同台鬥戲，每一個眼神都充滿戲劇張力。里安納度這次形象大顛覆，飾演沉淪革命狂人，與辛潘這位陰險宿敵瘋狂對決。

 

 

　　故事講述隱世16年的革命分子阿卜（里安納度狄卡比奧 飾）與自強女兒維拉（翠絲英菲尼迪 飾）苟活荒野，卻因宿敵（辛潘）重出江湖而風雲變色。愛女神秘失蹤，迫使這個頹廢佬重拾戰火，在烽煙四起中殺出血路！

 

新戲上映名單：

 

9月25日上映

1.《一戰再戰》

2.《愛．還記得》

3.《石殞》

4.《詭娃娃》

5.《鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇》

 

9月26日上映

 

1.《KYGO : Back at the Bowl》

2.《雲之彼端、約定的地方》

3.《秒速5厘米．星之聲》

 

　　此外，英皇戲院推出$50睇Y2K好戲優惠，9月27日至10月19日一連四星期的周末，8部神秘Y2K電影即將推出，只要加入英皇戲院全新會員計劃，免費登記便可以享網上買飛免手續費，10月31日前以$50入場睇戲，全線港澳10間英皇戲院都有得睇，詳情細閱英皇戲院官方網站。

 

 

　　9月27日先上映由謝霆鋒、曾志偉主演的《半支煙》，這套經典作品，以半支煙解說背後每一個感人嘅故事。9月28日亦有葛民輝、張達明主演的 《買兇拍人》，這套黑色幽默港產片，絕對是經典喜劇之作，為了拍戲和生活，大家可以去到幾盡。

 

 

