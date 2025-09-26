選民人數大跌，反有助推高投票率？

今年最新嘅選民數字剛剛出爐。選舉事務處日前公布2025年正式選民名冊，地方選區選民得番413.8萬人，連續第四年下跌，對比2021年立法會選舉年，勁減逾33萬人之多，跌幅高達8%，就連一向比較穩定嘅功能組別亦出現明顯跌幅。

先分析一下最新嘅選民人數，跌得最多當然就係「後生仔女」，18至20歲選民人數大跌87%（對比2021年．下同），得番1.2萬人；21至25歲亦跌47%，呢兩個年齡組別嘅跌幅冠絕全港。睇番有增幅嘅，就得番可以兩蚊坐公共交通工具嘅長者，71歲以上增加近22%，66至70歲亦增加近19%

政府同政黨今年初喺選民登記方面都似乎唔多積極，亦令到新登記選民人數比2021年顯著下跌，今年只係有3.6萬人，遠遠低過2021年嘅8.3萬人。之前政府提及到今年選民登記運動開支約1300萬元，即係要360元先拉到一位選民做登記。

選舉事務處日前公布2025年正式選民名冊，地方選區選民連續第四年減少。（選舉事務處圖片）

Tina問咗幾位立法會議員點睇個數字，其中一位地區直選議員就直言，大家對於選民人數下跌係完全唔意外，佢解釋：「之前每到選舉年，每個做地區工作嘅政黨都有被要求搵到一定數目嘅新登記選民，不過今年竟然無『柯打』，當然我哋亦有擺街站收表格，但同派人積極『洗樓』係兩回事，見到個數字都真係預咗。」

選民人數少咗，咁投票率又會唔會繼續創新低呢？呢位地區直選議員就指出，選民人數跌咗，反而係有利於保持投票率。以2021年立法會選舉為例，當年選民人數總數係447萬人，最終有135萬人投票，投票率剛剛過30%；今年選民人數得番413萬人，要保持番30%投票率的話，只係需要124萬人投票，「呢個數其實係非常接近2023年區議會選舉嘅119.5萬人，區選一向無立法會選舉咁高熱度，加上政黨催谷選民去投票，話唔定今年選舉嘅投票率可以超越上一屆，可能呢個正正就係政府希望見到嘅結果。」