26/09/2025

KFC「肯！抵DEAL」優惠：$22兩客雞皇飯、$35三件雞配汽水、葡撻買一送一

Text: Katty Wu

　　由2025年9月29日（一）至10月12日（日），KFC連續兩星期每日推出「肯！抵DEAL」限時優惠，帶來多款經典美食折扣，包括「$35三件雞配汽水」、超值「$22兩客辣汁蘑菇香飯／家鄉雞皇飯（大）」、「經典葡撻買一送一」及超值二人分享餐等，大家記得把握慳錢機會！

 

星期一：9月29日及10月6日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：$35 3件雞配汽水（中）

 

 

星期二：9月30日及10月7日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：$22 兩客辣汁蘑菇香飯（大）／家鄉雞皇飯（大）

 

 

星期三：10月1、8日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：$30 家鄉雞腿包餐

 

 

星期四：10月2、9日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：經典葡撻買一送一

 

 

星期五及星期六：10月3、4、10、11日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：$50 6件雞

 

 

星期日：10月5、12日 上午11時後

「肯！抵DEAL」優惠：$79 超值二人分享餐

 

套餐包括4件雞、1客辣汁蘑菇香飯（大）、2件經典葡撻、1客格格脆薯塊、2杯汽水（中）

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

#美食優惠 #KFC #美食情報 #家鄉雞 #肯抵Deal #Food News #葡撻
