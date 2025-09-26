1周部署｜方澤翹：恒指此水平支持力度大！生科股下周有望反彈？

嘉賓：國農證券研究部投資經理 方澤翹

港股本周低位險守26000點，全周累計仍要跌逾400點。下周將迎來國慶假期，北水亦將會暫停，對港股成交會有何影響？美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，在10月1日起，美國將對進口藥品徵收100%的關稅，強調100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。受消息影響，生科醫藥股普遍向下，下周有望迎來反彈嗎？

