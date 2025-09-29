  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

29/09/2025

KOL的價值

#理財智慧 #財識兼收 #理財 #KOL #財經
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　分享一下KOL的價值，又或者作為網友的態度。當中並不包括主力消閒、娛樂與輕鬆的一類，這些類型讓網友可以消磨時間、放鬆心情，看完很治癒。這篇文章集中討論一些知識型或資訊型的KOL，他們有幾類說得上能創造價值。

 

　　第一類是新聞消息的分享，這類KOL需要分享最新資訊才有意思，又或者分享一些主流傳媒與普遍香港不能看到的新聞，最好是第一手資訊，甚至乎是insider。理論上，此類KOL需要一批記者幫忙跑新聞才能做到，如果只是重複舊聞，把大家熟知的新聞讀出來，那就無意思，價值有限。當然，有些KOL只是轉述其他傳媒新聞，三分材料加上七分幻想，讀新聞時加入個人推測，效果猶如「躲於別人櫃桶內偷聽」似的，一樣很多捧場客。

 

　　第二類是幫手整理或過濾資料，始終每天全球有很多新聞、很多資訊，若KOL可以做好過濾與fact check工作，再作總結，亦相當有價值。試想，每天海量的資訊，當中可能只有一兩成是關鍵。真正的工夫在於如何收集資料，判斷哪些重要，再提供總結，省下很多網友的時間。

 

　　第三類是知識的分享，例如網上教彈琴、畫畫之類。這類KOL價值明顯，重點是需要作適當定位。以彈琴為例，平台可以針對不同階段教學，目標網友可以是完全不懂彈琴的一群，又可以是懂彈琴到熟練再到專家的一群，按市場需求，再作分類與分享。

 

　　第四類是提供評論與分析，尤其政治KOL，應提供不同角度，哪怕帶點偏激。作為一位網友，不同角度都聽聽，讓自己在思考問題時更全面，是培養出獨立思考的好方法，顯示懂得利用平台的價值。相反，若網友只會偏聽，讓自己思維愈來愈偏激，平台價值自然變得很有限。

 

 作為KOL，應向網友輸出價值，達至雙方皆有進步。(Envato)

 

　　說到財經KOL，特別欣賞一些能夠捉到大環境轉勢的一類，這類KOL多能兼顧宏觀環境與政治形勢。於大多數時間，股市、樓市會周期性上落，過去數十載如是。能看透周期，KOL的價值已很不錯，當大環境出現轉勢，這是更高層次見真章的時候。「今次不同了」是對是錯，往往正是高手功力所在，若發現有KOL能輸出此等價值，定必要珍惜。

 

　　然而，這類轉勢話題，往往會變成不少KOL喜歡談的話題，因為它們最吸睛，例如早前談到的香港玩完、金融中心遺址、港樓再跌七成等。始終，於現今網上文化之下，太持平及中庸的分享，沒太多賣點，當題材談到轉勢、大危機，立即衝上熱搜榜。整個KOL文化，任何事情都被說得比現實更嚴重，做網友要小心。

 

　　最無價值的財經KOL是派冧巴的一類，他們講投資時會把功課貼出來給網友抄。何解無價值呢？以前已經分享過（見連結）。偏偏大部分網友就是追尋這類KOL，惟有說一句：「成功永遠是少數人」。

 

相關連結：

【點解唔俾投資意見】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財智慧 #財識兼收 #理財 #KOL #財經
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk