釜山國際影展｜舒淇自編自導《女孩》奪最佳導演獎、自爆經常不在家獲丈夫包容

舒淇首次自編自導的劇情電影《女孩》入選第30屆釜山國際影展新增的競賽單元，一擊即中榮獲「最佳導演獎」。在台上她多謝兩個重要的男人，除了感謝導演侯孝賢啟蒙做導演之外，還有同是由演員再轉營做導演的丈夫馮德倫。夫妻二人放閃狂曬恩愛，舒淇感激馮德倫包容，而馮德倫在網上恭喜太太時，作出另類「投訴」。

Read more：釜山國際電影節｜梁朝偉《Silent Friend》全裸演出絕口不提，愛擁抱樹木

舒淇第一次自編自導的電影《女孩》，榮獲第30屆釜山國際影展新增競賽單元「最佳導演獎」。首次做幕後已經獲得嘉許，所以她上台領獎時也顯得心情緊張。她感動落淚答謝恩師侯孝賢的啟蒙，使她一步一步走到做導演，甚至說：「最感謝30多年在電影界認識的所有前輩，很感謝侯孝賢導演，沒有侯孝賢導演，就沒有《女孩》這部電影。」

與此同時，舒淇幽默地答謝丈夫馮德倫一直支持自己：「謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。」這番說話獲得全場掌聲，馮德倫也是由演員開始慢慢地轉營做幕後，同樣也是當上導演，相信他亦給予舒淇不少意見。二人經常放閃曬恩愛，馮德倫在網上恭賀舒淇得獎，貼出照片之外還作出另類「投訴」，他寫道，「又贏？家裏沒位放啊導演。」

《女孩》之前已經在不少國際影展上獲得不少好評，分別入圍威尼斯、多倫多等國際影展，舒淇在釜山國際影展的電影分享會上透露，《女孩》由籌劃到自編自導自演，經歷了十年時間。2015年開始撰寫劇本，並以自己為原型，將童年時遭遇的經歷如15歲左右離家出走，與酗酒父親相處、以及家暴陰影等融合在電影當中。2023年在威尼斯影展擔任評審後，獲取經驗促使她完成劇本。

由演員到開啟新的里程碑當上導演，其實舒淇也經歷不少，初出道時，舒淇先在台灣做模特兒，影過寫真集及錄影帶，1995年為成人雜誌《閣樓》拍攝全裸寫真集，及拍攝《靈與欲》令她火速爆紅，甚至在香港也大受歡迎，成為不少男士心中的女神。不單有外表，舒淇也有演技，以往有不少作品都被認同。

1.《色情男女》1996年

這套是舒淇走向實力的重要電影，戲中她飾演一位三級片女演員，角色表面順從行業規則，但內心充滿對尊嚴和未來的渴望。她充份演繹到在工作上的壓力和自我價值之間的矛盾與覺醒，她憑這戲在第 16 屆香港金像獎獲得最佳新演員和最佳女配角獎。

2.《古惑仔情義篇之洪興十三妹》 1998年

在戲中，舒淇飾演「刀疤淇」，飾演江湖兒女角色甚具特色而令人難忘，多場情感戲使她演技大爆發，讓人看到她並不是一般「花瓶」女演員，是一個有外表的演技派。這套戲使她首次在台灣得到金馬獎最佳女配角。

3. 《千禧曼波》2001年

《千禧曼波》是舒淇遇上導演侯孝賢的首部作品，戲中舒淇飾演 Vicky，一個在都市夜色中遊走、尋找自我的年輕女子。這部作品讓她能首次踏上國際舞台，於康城影展行紅地毯，更開啟了她與侯孝賢多年的藝術合作。

4.《狂野時代》2025年

舒淇擔任科幻懸疑劇情電影《狂野時代》女主角，電影入選第 78 屆康城影展正式競賽單元角逐金棕櫚獎，戲中她飾演在未來與現實之間遊走的女性，充滿超現實色彩與強烈象徵意義，這次也有不少演技挑戰。

首次創設的釜山獎得獎名單如下：

最佳影片：《羅目的黃昏》

最佳導演：舒淇《女孩》

評審特別獎：《Funky Freaky Freaks》

最佳女演員：Jiwon Lee《En Route》

最佳男演員：北村匠海、綾野剛、林裕太《愚者的身分》

藝術貢獻獎：美術設計 劉強、屠楠《狂野時代》