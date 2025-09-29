網絡熱話︱火鍋放題「貪心男」打包成袋肥牛、蝦蟹生蠔！餐廳影片外洩瘋傳主角遭起底

全城熱話！一對男女於9月27日光顧千海水產海鮮火鍋放題-荃灣店，被發現「又食又拎」，將大批肥牛、生蠔及蝦蟹等食材放入環保袋企圖拿走，但遭店舖閉路電視拍下「斷正」，未知「貪心男」是否因東窗事發太緊張，居然將剛才徙手取出肥牛的雙手，整理頭髮，網民異常震驚！另一方面，有網民指該對男女貪小便宜不對，但餐廳外洩影片亦處理不當，事主遭受起底而全城瘋傳，大家對於「貪心男」行為及餐廳的處理手法各有不同意見！

網民大讚餐廳經理有禮貌，先問 「貪心男」︰「cctv打電話落嚟，見到係咪唔覺意將放題食物放入袋」，並解釋主要為食物衛生問題，如果食到全可於餐廳內進食。「貪心男」聽完從環保袋拿出一袋有生蠔及蝦等海鮮的保鮮袋。次後經理請「貪心男」將環保袋內其他食物交出，起初「貪心男」否認，但經理指是公司的肥牛，「貪心男」不得不徙手把肥牛交出。經理非常有禮貌鼓勵「貪心男」將其他食物交出，強調「保障番顧客，食幾多唔緊要，大把時間，但就唔可以攞走，因為張貼出嚟，麻煩晒」。未知「貪心男」是否因東窗事發太緊張，居然將剛才徙手取出肥牛的雙手，整理頭髮！！！網民睇到都為之震驚，更稱貪心男「肥牛gel頭」。

全程男子沒有承認及反駁，而同場女子亦沒有發聲，當大家以為「貪心男」只係貪小便宜，點知經理一句「成袋呀?」，男子即整袋交出，及後片中所見環保袋內裝有肥牛、蝦蟹、生蠔、魚片、出前一丁公仔麵，份量不少，影片亦就此結束！

店內有寫明「本店之所有食物及飲品只供場內享用，請勿攜走」標示

另一個熱議位，網民認為貪心男的行為不對，但餐廳亦不應將相關片段流出。對此荃灣「千海水產」於9 月28日作出回應︰承認影片只為紀錄事件以作內部培訓，非有意拍攝顧客，對於影片意外流出深感遺憾，共已展開內部調查，亦以嚴謹態度審視內部資料安全管理措施。

另外，有網民迅速起底，並上載數張貪心男的生活照及工作照，指貪心男疑為醫療輔助隊的成員。醫療輔助隊昨晚（9月28日）亦於社交平台出文︰「本隊留意到近日在社交平台流傳一名男子於火鍋店內行為的片段，經本隊查證後，事件中的男子曾在本隊受訓，但已離隊。本隊一向重視隊員之紀律與操守，如有任何隊員行為違反本隊規例，本隊定會按既定程序嚴正處理。」