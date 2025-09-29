藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬

54歲江美儀憑劇集《下流上車族》在無綫頒獎禮上奪得「最佳女主角」，人氣急升。不過，她與一般女演員不同，竟無懼臉上歲月痕跡，經常會素顏見人。藝高人膽大的她，近來活躍於社交平台，還開直播近距離鏡頭教化妝，真實一面表露無遺，除了皮膚好之外，還有一個部位成為亮點。近年不少藝人經常用直播方式賺錢，帶貨之類方法已過時，不少藝人已創新方法做直播，還大受歡迎。

視后江美儀演技出色，而且膽色過人，近來活躍於社交平台，經常與粉絲互動。54歲的她常被讚凍齡有術，近日還教粉絲化妝技巧。她在無避忌下超近鏡頭教化妝，讓觀眾看得更清楚之餘，樣貌表露無遺，不過除了樣貌之外，牙齒亦成為亮點。

在直播影片中，江美儀的素顏已經令不少人讚賞，皮膚白滑，只是眼部略有皺紋，卻未有影響美貌外觀，而白滑又整齊的牙齒更成為焦點，更被取笑是介紹明星護牙產品，甚至有人把江美儀跟男歌手譚詠麟相比，有人寫道，「譚詠麟！譚校長的牙黃黃的。」

近年，有傳無綫減少自家創作的節目，江美儀已有兩年多沒有新劇播映，所以閒來做直播保持人氣。同時，其實不少藝人靠網上做直播視為財路，有時做埋帶貨，足以名利雙收。

近來在無綫黃金檔期播出《華山論劍》中的45歲台灣藝人明道，做直播做出個人風格，曾試過以「明道和你說晚安」直播帳號互動聊天，以溫柔的聲線像「陪伴式」對話，