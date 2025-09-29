  • 報價
中秋打卡熱點｜黃大仙祠巨型花燈+綵燈會路線圖，尖沙咀《全運綻放》光影裝置

#香港文化中心 #黃大仙祠 #尖沙咀 #黃大仙 #中秋節好去處2025 #中秋節2025 #週末好去處 #香港好去處 #打卡熱點
Text: Eunice Chow Photo: 嗇色園黃大仙祠 fb

　　中秋佳節一家團圓賞月，城中各大中秋節主題打卡裝置已經ready！今年嗇色園黃大仙祠中秋綵燈充滿古色古香風味，中式園林景配以巨型花燈裝置晚上氣氛滿滿，不少人更會穿上華服打卡，好有feel！大家出發前必睇大會提供遊園路線，打卡玩樂及領取入園禮物攻略。另外，香港文化中心露天廣場現展出光影裝置《全運綻放》，十五運會和殘特奧會的可愛吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」更成為打卡地標之一。大家有時間不妨趁早打個靚卡先睹為快！

 

嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會

 

　　今年中秋佳節嗇色園於9月27日至10月12日於黃大仙祠舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」，黃大仙祠內及廟宇廣場設置巨型花燈裝置，更有多項適合旅客和一家大小參與的免費活動，包括遊園猜燈謎、天文觀星賞月、網上漢服攝影比賽及中樂表演，節目豐富是中秋佳節好去處！

 

 

　　一連十多日的嗇色園中秋綵燈會聽不同區域設有多項精彩活動，大會提供遊園路線攻略，遊園路線由正門排隊入園▶領取入園禮物▶第三平台▶大殿平台▶前往各活動區域▶正門離開。只要跟足貼士，大家就不會錯過打卡位！留意，活動期間將實施人流管制安排，活動結束前四十五分鐘將停止入場，如有變動，恕不另行通知。

 

  

嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會

日期：2025年9月27日（星期六）至10月12日（星期日）

地點：嗇色園黃大仙祠及廟宇廣場（免費入場）

參加活動可換領豐富禮品，數量有限，送完即止

綵燈會入場時間：9月27日｜晚上7:30 至晚上9pm、9月28日至 10月12日｜ 晚上6:30 至晚上9pm

特別延長開放之日子：10月4至5日｜周末及迎月夜｜晚上 6:30 至晚上10:00 

10月6日｜中秋節｜晚上6:30pm 至晚上10pm

10月7日｜追月夜｜晚上6:30pm 至晚上10pm

*中秋綵燈會期間大仙祠如常每天早上7:30開放參神

 

遊園猜燈謎

時間：從綵燈會入場時間起，至完場前半小時。

地點：從心苑及黃大仙信俗文化館

禮物換領區：鳳鳴樓禮堂

 

天文觀星賞月

日期：10月4日（星期六）至7日（星期二）

時間：晚上7時至9時30分

地點：悟道堂天台

 

經樂團表演

日期：10月6日（星期一）｜農曆八月十五中秋節

時間：晚上7時30分

地點：黃大仙祠鳳鳴樓禮堂

 

尖沙咀文化中心《全運綻放》光影裝置

 

　　為慶祝國慶和中秋佳節，並適逢第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），康樂及文化事務署即日起至10月19日在香港文化中心露天廣場展出光影裝置《全運綻放》，十五運會和殘特奧會的大型會徽連同可愛吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」成為打卡地標之一。

 

 

　　光影裝置《全運綻放》由本地多媒體藝術工作室納設計及建築事務所設計並製作，利用層疊雕刻工藝與光影動態技術，將十五運會和殘特奧會其中13個運動項目的圖標，在圓形、三角形及菱形的鏡面燈箱中閃耀和舞動，生動地演繹運動的節奏感和動態美。裝置將一枝枝火炬化成大型金屬花瓣，漂浮在水面，並結合流動光影效果，宛如在空中綻放的煙花。

 

作品中央的會徽和吉祥物與四周的運動項目圖標燈箱互相輝映，在光影交錯間，帶出「團結、拼搏、歡慶」的精神。 

 

裝置將一枝枝火炬化成大型金屬花瓣，漂浮在水面，並結合流動光影效果，宛如在空中綻放的煙花。

 

光影裝置《全運綻放》

日期︰即日至10月19日

亮燈時間︰每日下午6:30pm至晚上11pm，中秋節（10月6日）當晚則延長至凌晨12時

地點︰尖沙咀香港文化中心露天廣場

 

乙巳年中秋綵燈會

日期︰9 月30日至10 月7日

維園︰銅鑼灣維多利亞公園

www.cpo.gov.hk/zh-hk/event/tc-mid-autumn-lantern-carnival-2025

查詢︰2591 1340

 

