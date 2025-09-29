  • 報價
29/09/2025

中秋節好去處｜啟德體育園5米高玉兔+幻彩泡泡燈光派對+信用卡消費獎賞攻略

#打卡熱點 #Jetso #啟德體育園 #美食海灣 #中秋節好去處2025 #中秋節2025 #香港好去處 #hotDeals #週末好去處 #啟德
Text: Eunice Chow Photo: 啟德體育園

　　中秋打卡點少得可愛的兔仔做主角？啟德體育園首個戶外大型中秋主題裝置《月兔抱泡夢》登場，高達5米超巨型及超可愛的發光玉兔與圓月打卡裝置陪你打卡。10月4日至7日更有免費幻彩泡泡燈光派對玩到迎月夜，想邊賞月邊歎美食都有好介紹，以及信用卡消費獎賞著數優惠。

 

  

　　高達5米超巨型及超可愛的發光玉兔與圓月打卡裝置—《月兔抱泡夢》，於9月27日至10月13日，將首次亮相啟德體育園美食海灣，帶來濃厚的中秋氣氛。

 

 

　　10月4日至7日美食海灣中秋特備節目「幻彩泡泡燈光派對」每日黃昏至晚上舉行，七彩的肥皂泡和夢幻煙霧表演配合閃爍的彩色燈光，將中秋的夢幻氣氛推向高峰。10月5日迎月夜及10月6日中秋節當晚，現場更特設Busking音樂表演。

 

幻彩泡泡燈光派對

 

即日起於美食海灣的指定地點，開啟香港迪士尼樂園官方手機應用程式，即可與米奇老鼠及唐老鴨，以AR擴增實境濾鏡互動合照拍片，見證奇妙的瞬間。

 

　　想一邊食飯一邊賞月，人氣海景餐廳「泰公館」與「La Baia」於美食海灣全新登場，與中秋大型裝置《月兔抱泡夢》為鄰，與親友享用美食美景同時共度溫馨團圓時光。

 

人氣海景餐廳La Baia於美食海灣全新登場

 

泰公館以私房食譜為概念的手工泰菜，例如加入生榴槤肉烹調的咖哩、泰式燒澳洲 M6 和牛配獨門辣椒醬等。

 

La Baia 以意大利與地中海風情為靈感，中秋佳節期間，消費達指定金額的顧客可免費獲贈中秋主題甜品一份。

 

10月2日至4日主場館運動酒吧THE CHAMPION舉行的「慕尼黑啤酒節——自助餐派對」！成人$598／每位（包括特色啤酒杯1個及派對帽1枚）、3至12歲小童$299，3歲以下幼童免費

 

信用卡購物獎賞

 

　　即日起至2025年10月31日，憑恒生信用卡於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣的商戶簽賬，可享高達5%簽賬回贈及高達30間精選商戶優惠！另外，即日起至2025年11月16日，訪港旅客禮遇憑萬事達卡於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣之商戶消費滿HK$1,500，可享每日HK$50餐飲獎賞，盡情投入精彩體驗及購物禮遇。

 

啟德體育園 中秋呈獻《月兔抱泡夢》

日期︰2025年9月27日至10月13日

時間：上午10時至晚上10時（裝置於下午6時亮燈）

地點：啟德體育園美食海灣

 

