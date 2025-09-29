  • 報價
　　臨近季結，市場對港元資金需求上升，部分銀行上調港元定存年息，東亞上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息0.25厘、0.2厘以及0.2厘，分別至2.45厘、2.6厘以及2.2厘，存額為200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

高息定存 | 花旗上調3個月港元定存息至3厘，PAObank6個月3.05厘

（資料圖片）

 

　　信銀國際上調6個月港元定存年息0.07厘至2.85厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶以新資金透過手機程式InMotion，或網上銀行辦理。

 

花旗上調3個月港元定存年息至3厘

 

　　南商上調1個月、3個月以及6個月港元定存年息，0.4厘、0.25厘、0.35厘，分別至2厘、2.55厘以及2.8厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　花旗上調3個月港元定存年息0.2厘至3厘，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

匯立12個月定存息加至3厘

 

　　匯立上調6個月及12個月港元定存年息0.01厘及0.1厘，分別至2.81厘以及3厘，適用於「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，最低存款額為10元。

 

　　PAObank最新調整港元定期存款年利率，3個月定期存款年利率由2.8厘加至3.05厘；6個月定期存款年利率由2.9厘加至3.05厘。適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

