職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/10/2025

移民英國｜英國改革黨為選票「改口」？倡廢永居轉稱BNO港人「真難民」

#移民英國 #BNO #英國 #辦公求生術 #移英港人 #改革黨
  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　眾所周知，不少移英港人本身偏向「右翼」，從他們支持美國前總統特朗普的取態便可看出。他們自然會認為，英國改革黨（Reform UK）的理念與自己的價值觀較為契合。

 

　　英國改革黨一貫的政治口號，是驅逐移民，當然，大改革黨也聲稱並不反對「合法移民」，包括 BNO 港人在內，但心水清的都知道，無論種族或國籍，在他們眼中，容不下所有移民。

 

 

　　黨魁法拉奇（Nigel Farage）早前曾揚言，上台後將撤銷移民的永久居留權，要求所有移民每五年重新申請簽證，BNO 港人亦無一倖免。此言一出，「左翼」執政黨工黨立即提出反對，連在野保守黨亦批評該建議。後來，法拉奇才「改口」，聲稱計劃不涵蓋港人與烏克蘭人，並形容他們是「真難民」，不依賴社會福利，反而是最勤奮的一群。

 

 

　　雖然目前英國改革黨在下議院650席中僅佔5席，尚未成為主流，但從政治風向來看，越來越多民眾傾向支持改革黨。上屆英國大選的民調亦顯示，他們的支持度持續上升。在工黨無力改善經濟的情況下，不少人認為「反移民」是一條出路。一旦改革黨在大選中勝出，移民政策恐將翻天覆地。屆時，不僅 BNO「5＋1」、「10＋1」身份可能受到影響，就連永居資格也未必安全，最受衝擊的，將是尚未入籍的移英港人。

 

 

　　今次法拉奇「改口」，無非是一場政治操作。該黨在下議會仍未成氣候，仍需要爭取選民支持。這翻操作是否能令港人支持者醒覺？無論價值觀多麼契合，「左膠」雖不討喜，但身為少數族裔的港人，很容易成為政策刀口上的目標——別人根本分不清你是當地人，還是拿哪本護照。在這種形勢下，無理由支持一個隨時可能指向你的政黨。

 

　　先不論其他政黨是否有能力，至少它們「扮都扮俾人睇」——表現出一定的種族包容性。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
#移民英國 #BNO #英國 #辦公求生術 #移英港人 #改革黨
