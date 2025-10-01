  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

01/10/2025

大灣區是養老的另一選擇

#退休 #理財智慧 #我要退休 #退休錦囊 #護老院 #大灣區 #廣東院舍照顧服務計劃 #社會福利署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　早前提到，萬一晚年時失去自理能力，有很大可能要入住護理安老院（有人照顧起居那種，簡稱護老院）。本地公營或津助護老院，收費雖然相宜，但不是你想住就住到；退而求其次，想住私營護老院，每月2萬元至3萬元少不免，再豪華一點的，更不止此數，這筆費用不是人人都能負擔。

 

　　近年大灣區已經成為港人的「後花園」，除了年輕人可以在此追夢之外，長者也可以考慮在此終老。

 

　　我的朋友當中，部分退休之後，已經選擇前往大灣區過退休生活。這批人應該很容易融入內地的生活，因為他們大多都會在內地置業，而即使只是租屋，只要住滿半年，就可以申請《港澳台居民居住證》（簡稱居住證）。

 

　　有了居住證，他們就可以享有內地居民的大部分權利，涵蓋住宿、乘坐交通工具、買車、申請駕駛執照、購物、金融服務等等。對於退休人士來說，最好就是買到內地的醫保，以便日後有病時能夠以相宜價錢，甚至免費使用內地的醫療服務。

 

　　因此，如果一早選擇在內地退休者，即使有朝一日身體機能轉差，甚至去到不能自理的地步，我相信，他們也不會選擇回港，而是選擇入住內地的護老院。

 

　　如果這一刻仍然想在香港過退休生活者，但想為將來萬一失去自理能力時有個打算，就要首先了解一下我早前提到的港府安老政策：「居家安老，持續照顧」。

 

　　但正如我所說，很多時，居家安老並不是想象中容易。當一個人失去自理能力時，到底有沒有另一人去照顧呢？會否出現近年常見的悲劇，即是一個長者照顧另一個更老的長者呢？

 

　　因此，護老院是不可或缺的，但政府資助的安老院舍一直供不應求，申請者往往要輪候3年至5年左右才可以入住。3年至5年是個甚麼概念？對於健康已經出現問題的長者來說，3年至5年可以令他們變得更差，甚至已經走完他們的人生旅程。

 

現有24間大灣區護老院供港人選擇，不少是近年新建，環境和設備都很不錯。（社署影片截圖）

 

　　明顯地，這是十分不理想的。政府有見及此，早在2014年就已經推出「廣東院舍照顧服務計劃」（當時沒有大灣區的概念），鼓勵正在輪候本地院舍的長者，申請入住廣東省內的院舍。但早期只得兩間院舍給港人選擇，加上路程相對遙遠，令親人探望不易，要回港看病或覆診都比較困難（當年的交通仍然有點麻煩）。

 

　　結果，這個計劃反應未算理想。但隨著內地護老院的發展迅速，設備完善的大型護老院相繼落成（部分是由本地安老服務機構與內地籌建），香港的醫療券又可以在內地使用，以及港人可以在內地的醫院覆診和取藥等等，令到健康出現問題的港人，開始考慮入住大灣區內的護老院。

 

　　根據社會福利署的網頁，現時已有24間位於大灣區內的護老院可供港人選擇，當中不少都是近年新建，無論環境和設備都十分不錯。我有朋友的父親自費入住其中一間院舍，他對內地院舍的服務也十分滿意。

 

　　輪候香港護老院的申請者，若成功入住這些廣東院舍，政府是會代為支付所有住宿費和基本醫療費用（長者只需自付一些個人消耗品，例如尿片、傷口敷料等等，以及個人消閒娛樂，例如外出飲茶的費用）。因此，選擇入住廣東院舍的支出，比入住香港院舍會更便宜。

 

　　我查看過這20多間院舍的資料，如果是自費入住的，每月住宿費用大約介乎7000元至9000元，視乎所需的護理程度，相比起本港私營護老院，性價比實在是十分高。有興趣了解的朋友，可以點擊以下網址：https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/elderly/cat_residentcare/subrcheplace/guangdong/

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

我要回應
更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財智慧 #我要退休 #退休錦囊 #護老院 #大灣區 #廣東院舍照顧服務計劃 #社會福利署
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk