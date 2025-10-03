  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

會員通訊

會員通訊
特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋 | 盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌2025-09-26
關鍵字：etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊 etnet得獎名單

03/10/2025

etnet賞你PinkRun.HK 2025粉跑參賽名額！

  • 收藏文章

由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦嘅年度粉紅跑步盛事「粉跑PinkRun.HK 2025」11月16號赤柱開跑！今次係首次引入寵物跑100m趣味跑同1公里寵物跑，鼓勵公眾攜同家人以及愛寵參與，齊心為遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症患者加油打氣。

  

 

而家只要係etnet 玩遊戲，就有機會獲得「粉跑PinkRun.HK 2025」參賽名額乙個，完賽後可換取超豐富嘅限量選手禮物包！每項比賽除冠、亞、季軍獎項外，活動仲有最奇趣嘅「最佳造型獎」同最有意義嘅「最高籌款獎」。獎品豐富，不容錯過！


粉跑詳細資料： <粉跑Pink Run.HK 2025重返赤柱！人寵齊跑 為遺傳性癌症患者打氣>

•    開跑日期：2025年11月16日 （星期日）
•    活動時間 : 09:30am - 6:00pm HKT
•    活動地點 : 赤柱大街
•    活動項目：
-粉跑5公里（男子5公里、女子5公里）
-親子粉跑（1公里親子粉跑、親子PinkRox[非競賽]）
-粉紅高踭鞋賽（男子100米、女子100米、團體賽）
-寵物粉跑（1公里[非競賽]、寵物障礙賽[非競賽]）

-----------------------------------------------------------------------------

參加方法：

1. 讚好及追蹤etnet Facebook專頁

2. 讚好及追蹤《香港遺傳性乳癌家族資料庫》Facebook專頁

3. 回答問題及填妥個人資料: https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=951


 
獎品：粉跑 PINK RUN.HK 2025參加名額乙個-自選項目* （名額共5個）

* 註：自選項目包括粉跑5公里或1公里親子粉跑

遊戲截止日期：2025年10月10日 (截至晚上11:59)




主辦機構

香港遺傳性乳癌家族資料庫(下稱「資料庫」)成立於2007年，乃首間及目前本港唯一致力研究BRCA基因突變及幫助因基因突變而患遺傳性癌症 (包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌) 的高危家庭進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。
 
「資料庫」是現時全球擁有最多專為華人病例作BRCA基因突變研究的基因樣本及臨床生物數據的資料庫，旨在進一步完善對華人患遺傳性癌症的醫學研究及制定合適的後續防治措施，以幫助基因突變患者及其家族成員 (特別是有經濟困難的高危家庭)，提供更全面及多元化的普查及支援服務，從而減低本地以至全球華人因基因突變導致的遺傳性癌症的風險。自成立以來「資料庫」得到各方慷慨支持，過去十多年已成功資助四千多個本地家庭，進行基因測試及相關輔導服務。



活動條款及細則:
 
1. 活動將於2025年10月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

9. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Member Zone文章
更多最新文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk