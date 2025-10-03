etnet賞你PinkRun.HK 2025粉跑參賽名額！

由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦嘅年度粉紅跑步盛事「粉跑PinkRun.HK 2025」11月16號赤柱開跑！今次係首次引入寵物跑100m趣味跑同1公里寵物跑，鼓勵公眾攜同家人以及愛寵參與，齊心為遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症患者加油打氣。

而家只要係etnet 玩遊戲，就有機會獲得「粉跑PinkRun.HK 2025」參賽名額乙個，完賽後可換取超豐富嘅限量選手禮物包！每項比賽除冠、亞、季軍獎項外，活動仲有最奇趣嘅「最佳造型獎」同最有意義嘅「最高籌款獎」。獎品豐富，不容錯過！



粉跑詳細資料： <粉跑Pink Run.HK 2025重返赤柱！人寵齊跑 為遺傳性癌症患者打氣>



• 開跑日期：2025年11月16日 （星期日）

• 活動時間 : 09:30am - 6:00pm HKT

• 活動地點 : 赤柱大街

• 活動項目：

-粉跑5公里（男子5公里、女子5公里）

-親子粉跑（1公里親子粉跑、親子PinkRox[非競賽]）

-粉紅高踭鞋賽（男子100米、女子100米、團體賽）

-寵物粉跑（1公里[非競賽]、寵物障礙賽[非競賽]）



參加方法：



1. 讚好及追蹤etnet Facebook專頁



2. 讚好及追蹤《香港遺傳性乳癌家族資料庫》Facebook專頁



3. 回答問題及填妥個人資料: https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=951







獎品：粉跑 PINK RUN.HK 2025參加名額乙個-自選項目* （名額共5個）

* 註：自選項目包括粉跑5公里或1公里親子粉跑



遊戲截止日期：2025年10月10日 (截至晚上11:59)









主辦機構



香港遺傳性乳癌家族資料庫(下稱「資料庫」)成立於2007年，乃首間及目前本港唯一致力研究BRCA基因突變及幫助因基因突變而患遺傳性癌症 (包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌) 的高危家庭進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。



「資料庫」是現時全球擁有最多專為華人病例作BRCA基因突變研究的基因樣本及臨床生物數據的資料庫，旨在進一步完善對華人患遺傳性癌症的醫學研究及制定合適的後續防治措施，以幫助基因突變患者及其家族成員 (特別是有經濟困難的高危家庭)，提供更全面及多元化的普查及支援服務，從而減低本地以至全球華人因基因突變導致的遺傳性癌症的風險。自成立以來「資料庫」得到各方慷慨支持，過去十多年已成功資助四千多個本地家庭，進行基因測試及相關輔導服務。







活動條款及細則:



1. 活動將於2025年10月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



8. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



9. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk