求職騙案｜誤信網上招聘廣告，30歲本地女子被騙轉售奢侈品賺佣金，損失超過$200萬

過去兩星期，警方共接獲超過130宗網上求職騙案，涉案金額超過2300萬港元！其中一名受害人誤墜騙徙設下的圈套，被誘騙做採購員賺佣金，結果損失超過$200萬。

近日有騙徒於網上刊登招聘廣告，請人代客辦理商業登記及公司註冊。一名30歲本地女子應徵成功，並賺到微薄薪金。之後，騙徒稱讚事主工作表現優秀，繼而誘騙她轉職採購員，以低價購入奢侈品，再轉售賺取豐厚佣金。

由於事主曾成功收取薪金，所以未有起疑心，遂向多間銀行及財務公司借貸逾190萬港元，加上動用個人積蓄13萬港元，合共籌集超過200萬港元為本金，並於3個星期內先後將款項轉帳至10個騙徒指定轉數快戶口，作購買奢侈品之用。後來事主無法提取貨品，騙徒亦失聯。事主最終損失超過200萬港元，當中包括190多萬港元債務。

警方提醒大家，如果不想墮入求職騙案陷阱，搵工時應該 :

● 持踏實態度，提防素未謀面的人向你介紹報酬優厚並需預先付款的工作

● 透過可信賴的求職途徑搵工

● 如有懷疑，可在守網者網站 （https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）