財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

30/09/2025

求職騙案｜誤信網上招聘廣告，30歲本地女子被騙轉售奢侈品賺佣金，損失超過$200萬

　　過去兩星期，警方共接獲超過130宗網上求職騙案，涉案金額超過2300萬港元！其中一名受害人誤墜騙徙設下的圈套，被誘騙做採購員賺佣金，結果損失超過$200萬。

 

　　近日有騙徒於網上刊登招聘廣告，請人代客辦理商業登記及公司註冊。一名30歲本地女子應徵成功，並賺到微薄薪金。之後，騙徒稱讚事主工作表現優秀，繼而誘騙她轉職採購員，以低價購入奢侈品，再轉售賺取豐厚佣金。

 

　　由於事主曾成功收取薪金，所以未有起疑心，遂向多間銀行及財務公司借貸逾190萬港元，加上動用個人積蓄13萬港元，合共籌集超過200萬港元為本金，並於3個星期內先後將款項轉帳至10個騙徒指定轉數快戶口，作購買奢侈品之用。後來事主無法提取貨品，騙徒亦失聯。事主最終損失超過200萬港元，當中包括190多萬港元債務。

 

警方提醒大家，如果不想墮入求職騙案陷阱，搵工時應該 :

●    持踏實態度，提防素未謀面的人向你介紹報酬優厚並需預先付款的工作

●    透過可信賴的求職途徑搵工

●    如有懷疑，可在守網者網站 （https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

 

