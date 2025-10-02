  • 報價
京東網購大閘蟹：48小時江蘇直送深圳四個口岸自提點！最平99元8隻大閘蟹！深圳七鮮超市提供即蒸即食服務

Text: Katty Wu

　　踏入10月，又到食大閘蟹的季節，想買到最新鮮的大閘蟹返屋企慢慢歎，今年可以考慮於京東網購——大閘蟹由江蘇產地直送至深圳，48小時內可到達4個自提點，包括深圳蓮塘囗岸、羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸附近；最厲害是如發現無黃無膏，京東會按單隻實付金額20%作賠償。香港人經常周末去深圳玩，回程時去自提點取大閘蟹就最適合！

 

　　由即日起至12月，於京東App search「江蘇大閘蟹」，就可直達「大閘蟹會場」。會場設有「99元大閘蟹系列」專區，可搶購8隻2兩規格母蟹。另外，京東更聯合鮮京採、漁家師傅、陽澄聯合、蟹三鉗莊、澄鮮生、蘇狀元等品牌，推出600多款大閘蟹的選擇。

 

 

　　為了確保大閘蟹新鮮度，京東快遞從收貨開始即做到全程恆溫，為大閘蟹提供泡沫箱、保溫棉、冰瓶、專用編織袋定製化包裝，並打造「綠色通道」，通過外包裝上的專屬標識，確保大閘蟹優先分揀、優先派送。京東深圳4個口岸自提點均配備冷凍雪櫃，可支持冰瓶存儲。但大閘蟹在口岸門店僅限存放24小時，如有超期將退回處理。

 

 

　　除此之外，大家亦可前往深圳的京東七鮮超市選購。在京東七鮮的羅湖天河城店、福田趣坊水圍店、福田萬科里·瑧店、龍崗景華匯店、羅湖德弘里店、寶安雲鼎匯店，於現場選購後，可根據個人口味偏好在超市內進行加工，有辣炒、清蒸、避風塘等多種口味。

 

 

京東 香港

網址：https://hk.jd.com/

 

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

etnet.com.hk