  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

02/10/2025

美政府停擺

#股市 #股市動向 #政政經經 #停擺 #美國 #關門
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國東岸時間10月1日凌晨零時，美國聯邦政府時隔近7年再度「停擺」。數十萬聯邦僱員將被逼無薪休假，部分公共服務或暫停、延遲，經濟數據發布將受到影響。

 

　　此前，美國兩黨因醫保福利方面分歧，未能就新的臨時撥款法案達成一致。

 

　　20世紀70年代以來，美國聯邦政府因共和、民主兩黨政策分歧導致撥款中斷而「停擺」已有20多次。上一次也是最長的一次「停擺」發生在2018年年底至2019年年初，特朗普第一任期內，民主黨反對特朗普提出的美墨邊境牆專案撥款，兩黨在移民問題上爭鬥不休，導致政府關門35天。當時大約四分之一的聯邦政府機構「關門」持續五周，殃及80多萬名政府僱員，經濟損失估計超過100億美元。

 

　　在美國民眾輿論方面，多項民調顯示，大多數美國人認為政府「關門」是一種不負責任的政治行為，反感用權力僵持來操弄公共機構。對於一次次的政府「關門」危機，美國民眾也開始顯現疲態。

 

　　自1995年共和黨40年來首次全面控制美國國會以來，美國政府關門事件時有發生，通常發生在立法者和白宮在支出、稅收和其他財政問題上存在分歧的情況下。華爾街分析師大多認為，美國經濟以及金融市場受到政府關門的影響有限。華爾街和國會預算辦公室(CBO)的一系列估計發現，即使是有史以來最長的政府關門--2018年和2019年的35天--也僅使美國經濟總產出減少了0.4%。

 

　　美國芝加哥儲備銀行主席古爾斯比周二（30日）表示，政府停擺導致的勞工統計局數據缺失將對美聯儲局產生影響。他還表示，政府停擺對經濟的影響取決於停擺的範圍和持續時間。從歷史上看，大多數政府停擺持續時間都不長，所以影響也有限。

 

　　高盛經濟學家的一項分析指出，大多數政府停擺都是短暫的，2018年最長的一次停擺持續了35天，但僅影響了大約15%的聯邦政府部門。高盛的報告指出，政府每停擺一周，將對第四季度的實際GDP按季年化增長率造成約0.15個百分點的直接拖累，不過在政府重開後的第一季度，將產生同等規模的正面反彈。

 

　　對金融市場的影響方面，高盛的報告指出，歷史上股市、利率和美元匯價對政府停擺的反應沒有明確的規律。不過，10年期美國國債孳息率往往會下跌，而美元通常會走弱。金融諮詢公司Truist Wealth發現，自1976年以來發生的20次政府停擺中，標普500指數平均幾乎沒有變化。

 

　　但一如證監提醒過往業績未可為將來表現保證。特朗普為今次的停擺布下個局，見下文。

 

--------------------------------

 

特朗普炒人私心大

 

　　今次特朗普的炒人是不惜將政府部門的人員炒過底朝天，目的就是要安他的人，進入政府，好得日後可以指那打那，發揮出個「獨裁」的政府體制出來。

 

　　不過，鐵的衙門，流水的官，只要衙門的骨幹在，日後政府復運作，還是有老熟人在保駕護航。

 

　　但如衙門的骨幹沒有了，之後政府的運作將會如何？美國衙門未試過這麼徹底的打擊，後市真不知，走著瞧。總之，過往業績，未可為將來作保證。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #股市動向 #政政經經 #停擺 #美國 #關門
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk