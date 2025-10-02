美國東岸時間10月1日凌晨零時，美國聯邦政府時隔近7年再度「停擺」。數十萬聯邦僱員將被逼無薪休假，部分公共服務或暫停、延遲，經濟數據發布將受到影響。

此前，美國兩黨因醫保福利方面分歧，未能就新的臨時撥款法案達成一致。

20世紀70年代以來，美國聯邦政府因共和、民主兩黨政策分歧導致撥款中斷而「停擺」已有20多次。上一次也是最長的一次「停擺」發生在2018年年底至2019年年初，特朗普第一任期內，民主黨反對特朗普提出的美墨邊境牆專案撥款，兩黨在移民問題上爭鬥不休，導致政府關門35天。當時大約四分之一的聯邦政府機構「關門」持續五周，殃及80多萬名政府僱員，經濟損失估計超過100億美元。

在美國民眾輿論方面，多項民調顯示，大多數美國人認為政府「關門」是一種不負責任的政治行為，反感用權力僵持來操弄公共機構。對於一次次的政府「關門」危機，美國民眾也開始顯現疲態。

自1995年共和黨40年來首次全面控制美國國會以來，美國政府關門事件時有發生，通常發生在立法者和白宮在支出、稅收和其他財政問題上存在分歧的情況下。華爾街分析師大多認為，美國經濟以及金融市場受到政府關門的影響有限。華爾街和國會預算辦公室(CBO)的一系列估計發現，即使是有史以來最長的政府關門--2018年和2019年的35天--也僅使美國經濟總產出減少了0.4%。

美國芝加哥儲備銀行主席古爾斯比周二（30日）表示，政府停擺導致的勞工統計局數據缺失將對美聯儲局產生影響。他還表示，政府停擺對經濟的影響取決於停擺的範圍和持續時間。從歷史上看，大多數政府停擺持續時間都不長，所以影響也有限。

高盛經濟學家的一項分析指出，大多數政府停擺都是短暫的，2018年最長的一次停擺持續了35天，但僅影響了大約15%的聯邦政府部門。高盛的報告指出，政府每停擺一周，將對第四季度的實際GDP按季年化增長率造成約0.15個百分點的直接拖累，不過在政府重開後的第一季度，將產生同等規模的正面反彈。

對金融市場的影響方面，高盛的報告指出，歷史上股市、利率和美元匯價對政府停擺的反應沒有明確的規律。不過，10年期美國國債孳息率往往會下跌，而美元通常會走弱。金融諮詢公司Truist Wealth發現，自1976年以來發生的20次政府停擺中，標普500指數平均幾乎沒有變化。

但一如證監提醒過往業績未可為將來表現保證。特朗普為今次的停擺布下個局，見下文。

特朗普炒人私心大

今次特朗普的炒人是不惜將政府部門的人員炒過底朝天，目的就是要安他的人，進入政府，好得日後可以指那打那，發揮出個「獨裁」的政府體制出來。

不過，鐵的衙門，流水的官，只要衙門的骨幹在，日後政府復運作，還是有老熟人在保駕護航。

但如衙門的骨幹沒有了，之後政府的運作將會如何？美國衙門未試過這麼徹底的打擊，後市真不知，走著瞧。總之，過往業績，未可為將來作保證。

