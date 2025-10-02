中秋節好去處｜維園12米綵燈打卡，全運會與非遺主題、市集、互動體驗區

維園中秋綵燈會已經開始啦！適逢十五運會殘特奧即將舉行，綵燈會以「喜樂．全城」──傳承躍動 喜迎全運為題，大家可與巨型十五運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」花燈打卡！傳統花燈則可找到龍舟、燈籠紮作、港式奶茶及月餅製作等香港非遺元素主題。中秋節當晚更有大坑舞火龍舞入維園，綵燈會期間有中秋市集、全運互動區及自助猜燈謎活動。

Read More

著數優惠｜10月6日中秋節免費搭電車及輕鐵



中秋打卡熱點｜黃大仙祠巨型花燈+綵燈會路線圖，尖沙咀《全運綻放》光影裝置

今年的綵燈融入中國傳統哲學的五行元素——金、木、水、火、土，糅合傳統與現代設計，當中亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》高約12米、外形猶如華麗冠冕，象徵粵港澳三地團結和融合，畀個貼士大家︰不妨走入冠冕，低炒角度影出冠冕，人如置身大花蕾之中！

亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》

亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》

另一亮點綵燈《金耀全運 活力飛揚》則以十五運會和殘特奧會吉祥物展示香港承辦的競賽項目，以不同運動造型環繞閃耀的會徽，為運動員打氣。

不同造型的「喜洋洋」、「樂融融」花燈

傳統花燈《舟影華燈．月滿非遺》由資深紮作師傅許嘉雄製作，展現香港的非遺元素包括龍舟、粵劇、燈籠紮作，以及香港中式長衫、港式奶茶及月餅製作等。此外，還有綵燈《心繫灣土 和興萬家》以中式屏風拱門為起點的時光長廊，以及展示學生及殘疾人士創作的綵燈的大型裝置《同心同樂耀全城》。

綵燈亮燈時間為每日晚上六時三十分至十一時；中秋節正日（10月6日）延長亮燈至凌晨十二時。此外，綵燈會期間場內設有小組演出、中秋市集、全運互動區及自助猜燈謎。

10月5日晚上將有「青年之夜」，由新世代送上多項精彩演出；10月5日至7日舉行佛山彩燈紮作和剪紙示範及本地傳統花燈紮作示範和工作坊。中秋節當晚有大坑舞火龍舞入維園，「綵燈晚會」則有啦啦隊表演和大型民族歌舞及綜合表演等。

中秋綵燈會

日期︰2025年9月30日至10月7日

地點︰銅鑼灣維多利亞公園（免費入場）

綵燈亮燈時間：6:30pm - 11pm（中秋節正日（10月6日）延長亮燈至凌晨12時）

查詢 ︰2591 1340

www.cpo.gov.hk/zh-hk/event/tc-mid-autumn-lantern-carnival-2025/