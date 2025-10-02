  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

02/10/2025

中秋節天氣預報︱熱帶氣旋遠離天色好轉，中秋滿月非正日？天文台賞月貼士

#打工仔 #天文台 #天氣預報 #中秋節2025 #賞月 #辦公室熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 天文台、旅發局、pexels

　　今年中秋節有冇機會賞月呢？天文台指隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色逐步好轉，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。雖然10月6日是中秋節，但滿月在中秋節翌日（10月7日）才出現，幾點先係月亮高掛的時間？即睇天文台中秋節賞月錦囊及天氣預報。

 

Read More

中秋節好去處｜啟德體育園5米高玉兔+幻彩泡泡燈光派對+信用卡消費獎賞攻略
　
中秋節打卡熱點｜灣仔藍屋700個手繪花燈海、大埔Lake House 10米月亮+星空森林+玉兔打卡位
　
著數優惠｜10月6日中秋節免費搭電車及輕鐵

 

 

　　為方便市民賞月，天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間。「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

 

 

10月5日（星期日）中秋節前夕

月出時間︰下午四時五十分
上中天（仰角六十四度）︰下午十時五十四分
月落時間︰翌晨五時零三分

 

10月6日（星期一）中秋節
月出時間︰下午五時二十七分
上中天（仰角七十二度）︰下午十一時四十三分
月落時間︰翌晨六時零五分

 

10月7日（星期二）中秋節翌日
滿月（這時月球在香港地平線以下）︰上午十一時四十八分
月出時間︰下午六時零六分
上中天（仰角七十九度）︰翌晨零時三十四分
月落時間︰翌晨七時十分

 

圖片來源: 旅發局

 

　　天文台預測隨著熱帶氣旋麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，但與高空擾動相關的驟雨仍會影響該區。市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。

 

 

　　10 月6日（中秋節）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎27至31度，吹東至東南風3至4級。而10 月7日（中秋節假期）預料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東至東北風3級。

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #天文台 #天氣預報 #中秋節2025 #賞月 #辦公室熱話
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk