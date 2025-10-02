中秋節天氣預報︱熱帶氣旋遠離天色好轉，中秋滿月非正日？天文台賞月貼士

今年中秋節有冇機會賞月呢？天文台指隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色逐步好轉，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。雖然10月6日是中秋節，但滿月在中秋節翌日（10月7日）才出現，幾點先係月亮高掛的時間？即睇天文台中秋節賞月錦囊及天氣預報。

Read More



中秋節好去處｜啟德體育園5米高玉兔+幻彩泡泡燈光派對+信用卡消費獎賞攻略



中秋節打卡熱點｜灣仔藍屋700個手繪花燈海、大埔Lake House 10米月亮+星空森林+玉兔打卡位



著數優惠｜10月6日中秋節免費搭電車及輕鐵

為方便市民賞月，天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間。「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

10月5日（星期日）中秋節前夕

月出時間︰下午四時五十分

上中天（仰角六十四度）︰下午十時五十四分

月落時間︰翌晨五時零三分

10月6日（星期一）中秋節

月出時間︰下午五時二十七分

上中天（仰角七十二度）︰下午十一時四十三分

月落時間︰翌晨六時零五分

10月7日（星期二）中秋節翌日

滿月（這時月球在香港地平線以下）︰上午十一時四十八分

月出時間︰下午六時零六分

上中天（仰角七十九度）︰翌晨零時三十四分

月落時間︰翌晨七時十分

圖片來源: 旅發局

天文台預測隨著熱帶氣旋麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，但與高空擾動相關的驟雨仍會影響該區。市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。

10 月6日（中秋節）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎27至31度，吹東至東南風3至4級。而10 月7日（中秋節假期）預料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東至東北風3級。