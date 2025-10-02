麥當勞50周年五大展區｜神還原首間餐廳+童年回憶打卡位＋互動展區＋期間限定店

麥當勞fans必睇！香港麥當勞 I’m lovin’ it 50 周年展已於西九文化區自由空間舉行，$35入場都幾多嘢睇！大家可走入50周年微電影中第一間麥當勞餐廳瘋狂打卡，70 年代餐牌燈箱、卡位座位、飲管桶、食物包裝等還原度極高。麥當勞蘋果樹、麥當勞叔叔長凳等fans的回憶打卡位唔少得，你仲可以去滑嘟嘟書局、漢堡神偷制服店、小飛飛玩具館，一次睇晒多年的珍藏玩具及制服及宣傳海報，最後必去期間限定店掃精品！

香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽於10月1日至10月19日在西九文化區藝術自由空間（Freespace）舉行，主題展覽五大主題展區，共佔地逾 7,000平方呎，$35即可入場盡情打卡及重溫50年經典時光。

香港麥當勞 50 周年微電影中由金像級電影製作班底，耗時逾一年進行資料搜集來打造的 1975 年第一間麥當勞餐廳。

主題展區一︰第一間香港麥當勞＋1975年百德新街

來到展覽必睇重頭戲︰香港麥當勞 50 周年微電影中1975 年第一間麥當勞餐廳，真係好靚，如時光倒流返回70 年代美式快餐店！餐廳鉅細無遺地呈現當年的所有細節，例如 70 年代餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位、飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機，以及舊式電話和麥當勞叔叔雕像等受。你更可以穿上舊式制服打卡，成為麥當勞的一份子！

展覽的另一焦點是 1975 年銅鑼灣百德新街街景、神還原當年的涼茶店、藥房、電器舖、洋服店以及文具玩具店。

霓虹燈牌隧道

主題展區二︰滑嘟嘟書局＋漢堡神偷制服店＋小飛飛玩具館

麥當勞蘋果批樹是一眾fans的童年回憶，你繼續前行即可以抱抱蘋果批樹打卡，而展區二的「滑嘟嘟書局」、「漢堡神偷制服店」、「小飛飛玩具館」相當精彩，滑嘟嘟帶領大家回味 50 年的經典珍貴宣傳海報以及餐盤紙，例如火熱回歸的「鋒味」系列、與 MIRROR 合作推出的期間限定麥炸雞推廣，以及麥樂雞 40 周年宣傳等。

70 年代麥當勞生日會中，最受小朋友歡迎的打卡裝置蘋果批樹

滑嘟嘟書局

最喜愛打扮的漢堡神偷精心打造的制服店，特別有互動小遊戲，大家更可透過 AR 裝置即場換上制服，或與巨大化麥當勞叔叔長靴合照。小飛飛主題區將香港麥當勞 50 年來與不同品牌及 IP 人物合作推出的玩具珍藏展示出來。

大家可了解麥當勞員工制服多年來的變奏。

與巨大化麥當勞叔叔長靴合照

一次睇晒多年的珍藏玩具，你又換過哪一款？

主題展區三︰麥記魔法畫廊＋秘麥空間

參觀完第一間香港麥當勞、滑嘟嘟書局、漢堡神偷制服店及小飛飛玩具館仲未完，步上樓梯細看「麥記魔法畫廊」，一眾麥當勞樂園人物帶你穿梭香港美麗風景。「秘麥空間」帶你進入沉浸式體驗，透過特製光影與音效，三位麥當勞角色將於「秘麥空間」化為流動色彩。

「麥記魔法畫廊」





「秘麥空間」

主題展區四︰戶外公園

為慶祝 50 周年而擺設的 20 張經典麥當勞叔叔長櫈，絕對是視覺衝擊，同場更有及放大版美食打卡位。

主題展區五︰期間限定店

I’m lovin’ it 期間限定店即場發售多款限量 50 周年紀念精品,包括別注版 T-Shirt（白色／黑色）、刺繡棒球外套（紅色／黑色）、帆布袋、文件夾套裝、滑嘟嘟縮骨遮、復古變型公仔套裝以及 50 周年襟章套裝。所有物品數量有限，售完即止，部分收益將撥捐予麥當勞叔叔之家慈善基金。

麥當勞I’m lovin’ it 50 周年展

日期：2025 年 10 月 1 日（星期三）至 10 月 19 日（星期日）

時間：上午 10 時正至晚上 10 時正

地點：西九文化區自由空間

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。

電子門票價格：港幣$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）

購票方法：即日起登入麥當勞 App 經指定連結訂票或登入指定活動網站

https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register