職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/10/2025

六合彩中秋金多寶｜一注獨得8,000萬！歷年最旺號碼7、15

#打工仔 #金多寶 #六合彩 #辦公室熱話 #中秋金多寶 #中秋節2025
Text: Eunice Chow Photo: 賽馬會

　　嘩嘩嘩！今年中秋金多寶一注獨得可獲8,000萬令人心動！香港賽馬會亦公佈歷年中秋金多寶最旺及熱門號碼，又係咪你的心水號碼？留意，今次中秋金多寶將於10月6日攪珠，月圓之夜會否係你美夢成真之時，大家記得把握機會啦！

 

 

歷年中秋金多寶7及15最旺

 

　　自1985年舉辦以來已舉辦39次中秋金多寳，根據過往開獎數據統計，「7」號及「15」號開出過10次最多，而「12」號及「40」號亦攪出9次。「5」號、「9」號、「28」號及「43」號則出現過8次，大家覺得有冇參考價值？

 

圖片來源︰賽馬會

 

　　除此之外，今年中秋金多寳將於10月6日中秋節正日舉行，而歷史上恰有兩次中秋金多寳於同日舉行，分別為1987年及1998年，這兩年均開出了「21」及「40」號。

 

　　為配合中秋金多寶活動，馬會特別調整原定攪珠安排，原計劃於10月2日及10月4日舉行的兩場攪珠將暫停一次，以預留更充裕時間讓市民選購彩票。

 

 

過去十期攪珠結果

 

　　過去十期攪珠結果以22號（5次）、21號、32號、44號（4次）、11號、33號（3次）；而熱門疊字號碼為22號（5次）、44號（4次）、11號、33號（3次）；熱門相連號碼為21及22號（2次）、22及23號（1次）。

 

熱門號碼：22（5 次）、21、32、44（4次）、11、33（3 次）

6大冷門號碼︰1、3、4、5、10、12

疊字號碼︰22（5次）、44（4次）、11、33（3次）

相連號碼︰21+22（2 次）、22+23（1 次）

 

  

#打工仔 #金多寶 #六合彩 #辦公室熱話 #中秋金多寶 #中秋節2025
